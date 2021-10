Spryskaj buty lakierem do włosów. Zaskakujący efekt!

Wbrew pozorom lakier do włosów ma inne zastosowanie niż tylko utrwalanie fryzury. Okazuje się, że spryskanie nim butów może mieć zaskakujący efekt.

Lakieru do włosów można użyć do nabłyszczenia butów. Muszą być jedynie dokładnie wyczyszczone i suche. Oprócz tego warstwa lakieru będzie chronić obuwie przed czynnikami zewnętrznymi.



Zdjęcie Lakier do włosów poradzi sobie z problemem rozwiązujących się sznurówek / 123RF/PICSEL

Ponadto lakier do włosów może okazać się skuteczny w walce z barwiącymi butami. Wystarczy spryskać nim wewnętrzną stronę. Stworzy on warstwę ochronną, która zapobiegnie barwieniu skarpetek.



Lakier do włosów sprawdzi się również, jeśli mamy problem ze ślizgającymi się butami. Spryskanie nim podeszwy sprawi, że problem zniknie. Do tego poradzi sobie, jeśli mamy kłopot z rozwiązującymi się sznurówkami.

Reklama

Czytaj więcej:



Feministtattoo - Feministyczne tatuaże są hitem sezonu!



Kiedyś wyśmiewane, dziś znów są hitem. Modne fryzury z lat 90.



Bronde. Najmodniejsza koloryzacja ostatnich tygodni



Zobacz także: