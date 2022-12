Kurz, brud, czasami zaschnięte błoto. Na listwach przypodłogowych można znaleźć mnóstwo "ciekawostek". Aby się ich pozbyć, zazwyczaj sięgamy po chemię. Szorujemy listwy do momentu uzyskania zadowalającego efektu. Można tego uniknąć. Tym sprawdzonym trikiem dzielą się gospodynie, które na pierwszym miejscu stawiają szybkie i skuteczne sprzątanie oraz oszczędność. Bo jak się domyślacie, wizyta w sklepie na dziale ze środkami do sprzątania nie będzie potrzebna.

Jak wyczyścić listwy przypodłogowe? Wykorzystaj cytrynę

Przygotuj cytrynę, płyn do płukania i wodę. Z tych produktów w mniej niż minutę przygotujesz spray, który zlikwiduje każdy brud, jaki pojawił się na listwach przypodłogowych. Co musisz zrobić? Proporcje są następujące:

szklanka wody

dwie łyżki płynu do płukania

łyżeczka z soku z cytryny

Wszystko dokładnie wymieszaj i gotowe. Gotowy płyn przelej do butelki ze spryskiwaczem. Jak działa? Wystarczy spryskać nim brudne miejsce, odczekać chwilkę, a następnie przetrzeć je czystą, suchą ściereczką. Rozpuści nawet najgorszy brud. Szybko pozbędziesz się kurzu. Listwy będą błyszczeć jak nowe.



Czyszczenie listew przypodłogowych - na mokro i sucho

Jeśli listwy wymagają jedynie odświeżenia, zrezygnujmy ze środków chemicznych. Wystarczy przetrzeć je na sucho, aby zlikwidować kurz. Do czyszczenia listew przypodłogowych wykorzystać można także (poza płynem do podłogi) płyn do naczyń czy ten przeznaczony do okien. Ścierka czy gąbka, którą będziemy używać, nie może ociekać wodą. Listwy narażone na wilgoć znacznie szybciej niszczeją.



Mycie listew przypodłogowych - największy błąd

Do czyszczenia listew zawsze wybierajmy miękkie ściereczki (np. z mikrofibry) czy gąbki. Unikniemy w ten sposób niechcianych zarysowań. Szczególnie uważać należy przy drewnianych listwach. Wykorzystanie nieodpowiedniego materiału może jedynie popsuć nam całą pracę. Pamiętaj też, aby na koniec sprzątania zawsze przetrzeć listwy do sucha.

Jak czyścić listwy drewniane, z płyty MDF

Listwy przypodłogowe z listwy MDF - delikatnie nasączona płynem miękka ściereczka

- delikatnie nasączona płynem miękka ściereczka Drewniane listwy przypodłogowe - te same preparaty, co do drewnianych podłóg czy paneli, miękka szmatka

- te same preparaty, co do drewnianych podłóg czy paneli, miękka szmatka Listwy ze sztucznego tworzywa - przy czyszczeniu używać jak najmniej wody

