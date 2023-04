Kiedy tuja zaczyna brązowieć, najprawdopodobniej zainteresował się nią jeden z dwóch szkodników - misecznik tujowiec lub miodownica cyprysikowa. O ile ten pierwszy jest trudny do zwalczenia i możemy potrzebować silnej chemii, to z miodownicą cyprysikową dobrze poradzi sobie domowy oprysk z czosnku.

Czytaj także: Tuje brązowieją od środka i schną? Oto najczęstsze powody

Reklama

Zdjęcie Jedną z przyczyn brązowenia tui jest jej atak szkodników / 123RF/PICSEL

Oprysk z czosnkiem do tui: jak działa?

Życie i styl Żelazne rośliny o niezwykłej symbolice. Odstraszają złe emocje i przynoszą szczęście Czosnek nazywany jest od wieków naturalnym antybiotykiem. Co ciekawe, wzmacnia on nie tylko naszą odporność, ale ma zbawienny wpływ również na rośliny. Czosnek wzmacnia ich barierę ochronną, ale dodatkowo zapobiega także grzybom i odstrasza niechcianych lokatorów. Jest tak skuteczny, że z powodzeniem może zastąpić niektóre chemiczne środki ochrony roślin.

Opryskiem z czosnku możemy spryskać rośliny, które zaatakowały m.in. mszyce, przędziorki czy mączliki. A zapach czosnku pomocny będzie też w zwalczaniu myszy, nornic czy ślimaków.

Czytaj też: Jak wykorzystać czosnek i drożdże w ogrodzie

Jak przygotować oprysk z czosnkiem do tui?

By przygotować oprysk z czosnkiem do tui, wystarczy:

Zalać 25 gr zmielonych ząbków czosnku litrem wody. Wymieszać i pozostawić na dobę, mieszając od czasu do czasu. Następnie płyn należy odcedzić, przelać do spryskiwaczy i odłożyć w ciemne i chłodne miejsce.

Zdjęcie Oprysk z czosnku i szarego mydła uchroni cię także przed plagą ślimaków / 123RF/PICSEL

Jak stosować oprysk na tuje?

By opryski z czosnku były skuteczne, muszą być wykonywane regularnie, np. dwa razy dziennie. Należy jednak pamiętać, że takie wyciągi z czosnku są nietrwałe i należy sprawdzać stan ich przydatności. Do wyciągu warto dodać trochę mydła potasowego - oprysk będzie wtedy lepiej przylegał do liści i pędów rośliny.

Zobacz również: Ten jeden składnik uratuje uschnięte tuje