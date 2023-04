Spis treści: 01 Dlaczego tuja usycha?

02 Jak uratować usychające tuje?

03 Mydło potasowe - na ratunek umierającej tui

04 Nawóz z mydła potasowego - jak działa na tuje?

05 Ile mydła potasowego do oprysków?

06 Jakie mydło potasowe wybrać?

Dlaczego tuja usycha?

Porady Sąsiedzkie kłótnie o tuje nagminnie kończą się w sądach. Wyroki są podobne Mimo że tuje to rośliny dość odporne na niekorzystne warunki, niekiedy ich pędy żółkną i zamierają. Powodów tego zjawiska może być kilka. Do najczęstszych zalicza się:

niewłaściwe stanowisko oraz zbyt gęste ich sadzenie - skutkować to może niedoborami składników pokarmowych - magnezu, żelaza, azotu,

nieodpowiednia pielęgnacja - niedobory wody, brak ściółkowania, ale również nadmierne nawożenie mineralne,

czynniki chorobotwórcze, szkodniki.

Niezależnie od tego, jaki jest powód usychania tui, ważne, aby działać natychmiast to zauważeniu niepokojących objawów.

Jak uratować usychające tuje?

Aby zniwelować żółknięcie oraz zamieranie pędów tui, należy dokładnie przyjrzeć się roślinom, by móc ocenić co jest źródłem problemu. Trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy tuje mają odpowiednio wilgotne podłoże (aby zatrzymać wilgoć, zalecane jest ściółkowanie korą sosny), czy nie brakuje im składników mineralnych, ale także ocenić ryzyko wystąpienia chorób. Ponadto istnieje jeden ceniony przez ogrodników, uniwersalny preparat, dzięki któremu usychające żywotniki powinny szybko wrócić do wspaniałej formy. Chodzi o mydło potasowe.

Mydło potasowe - na ratunek umierającej tui

Zdjęcie Oprysk z szarego mydła może pomóc przywrócić tujom zdrowie i dobrą kondycję / 123RF/PICSEL

Mydło potasowe ogrodnicze to nic innego jak szare mydło wcześniej wymieszane z wodą. W wyniku tego powstaje emulsja, której podstawą jest sól potasowa, ale również kwasy tłuszczowe i gliceryna. Ogrodnicze mydło potasowe jest brązowe i ma formę płynną. To naturalna substancja, wolna od szkodliwych składników, dlatego będzie idealną opcją dla ogrodników szukających ekologicznych rozwiązań.

Nawóz z mydła potasowego - jak działa na tuje?

Jak działa mydło potasowe na tuje? Środek ten przede wszystkim:

zwalcza szkodniki atakujące rośliny,

zwiększa skuteczność ekologicznych środków pobudzających rozwój roślin,

zwalcza choroby wirusowe i grzybowe w ogrodzie.

Mydło potasowe może również służyć do mycia oraz dezynfekcji narzędzi ogrodniczych oraz doniczek.

Ile mydła potasowego do oprysków?

Zdjęcie Tuja zmienia kolor, gdy jest przenawożona / 123RF/PICSEL

Jako dodatek do ekologicznych preparatów zwalczających szkodniki zaleca się stosowanie mydła potasowego w dawce 10-20 g na litr wody. Mydło najlepiej wlać do lekko podgrzanej wody, a po rozpuszczeniu nieco ostudzić i wówczas dodać preparat roślinny w odpowiedniej proporcji.

W ochronie tui jak i innych roślin przed chorobami i szkodnikami mydło potasowe stosuje się w stężeniu od 1 do 3 proc. (od 100 do 300 ml mydła na 10 litrów wody). W przypadku twardej wody przed dodaniem mydła, roztwór dobrze wzbogacić też odrobiną spirytusu lub denaturatu.

Jakie mydło potasowe wybrać?

Mydło, którym chcemy ożywić tuje najlepiej kupić w sklepie ogrodniczym, w formie płynnej. Na rynku dostępne są również wersje wzbogacone o ekstrakt z czosnku, które skutecznie zwalczają mszyce i zapobiegają ponownemu pojawianiu się tych szkodników.