Rachunki za ogrzewanie mogą przyprawić o zawrót głowy, ale na szczęście istnieje kilka sprawdzonych trików na obniżenie takich wydatków, o ile umiejętnie zarządzamy ciepłem w naszym domu.

Niektóre z tych sposobów wymagają poczynienia inwestycji, co zwróci się w przyszłości. Nie brakuje również rozwiązań, które nic nas nie kosztują. Zatem o czym pamiętać, chcąc płacić mniej za ogrzewanie?

Inwestycja w termomodernizację

Odpowiednio wykonana termomodernizacja zdecydowanie wpływa na obniżenie rachunków za ogrzewanie. Rzecz jasna jeśli mowa o ociepleniu np. bloku z tzw. wielkiej płyty, zazwyczaj lokatorzy muszą się zdać na decyzję m.in. wspólnoty mieszkaniowej. Podobne rozwiązania stosuje się przy wymianie grzejników - w takim przypadku również zazwyczaj decyduje o tym zarządca budynku.

Jeśli sami chcielibyśmy wymienić grzejnik w mieszkaniu, choć nie ma tego w planach zarządca budynku, musimy najpierw uzyskać odpowiednią zgodę na to przedsięwzięcie.

Skuteczne zarządzanie ciepłem w mieszkaniu jest możliwe m.in. poprzez wymianę okien na energooszczędne, zwłaszcza jeśli obecnie zamontowane okna są już bardzo stare i nieszczelne.

Zwróć uwagę na szczelność okien

Oczywiście chcąc obniżyć rachunki za ogrzewanie, nie musimy od razu wydawać pieniędzy na nowe okna, bowiem może się okazać, że wystarczy je dokładnie uszczelnić. Wymiana samoprzylepnej uszczelki w wielu przypadkach rozwiąże problem nieszczelnego okna i przedostawania się do mieszkania zimnego powietrza z zewnątrz.

Dobrym rozwiązaniem jest wyrobienie sobie nawyku zasłaniania okien po zmroku. Rolety, żaluzje, firanki czy zwykłe zasłony tworzą dodatkową ochronę przed uciekającym ciepłem z pokoju. Jeśli posiadasz zewnętrzne rolety, opuść je na noc, dzięki czemu wydasz mniej na rachunki za ogrzewanie.

Chcesz mądrze zarządzać ciepłem w domu? Bardzo częstym błędem jest zasłanianie grzejników np. meblami. Wówczas ciepło wytwarzane przez kaloryfer nie jest odpowiednio rozprowadzane po pomieszczeniu, a ogrzanie pokoju trwa zdecydowanie dłużej, co przekłada się na wyższe koszty.

Osoby posiadające grzejniki starego typu, które w wielu przypadkach nie wyglądają estetycznie, decydują się na zabudowanie takiego kaloryfera. To również nie jest dobry pomysł, gdy zamierzasz skutecznie obniżyć rachunki w sezonie grzewczym.

Odpowiednie uszczelnienie okien ma duże znaczenie w kontekście rachunków za ogrzewanie

Zamontuj matę za grzejnikiem

Coraz większym uznaniem wśród lokatorów cieszą się tzw. ekrany zagrzejnikowe. Zazwyczaj jest to płachta styropianu powlekana cienką, specjalną folią. Takie ekrany montuje się na ścianie, do której przytwierdzony jest kaloryfer, a mata ma za zadanie odbić ciepło z powrotem do pomieszczenia, zamiast pozwolić mu przenikać przez chłodną ścianę na zewnątrz.

Ekrany zagrzejnikowe mogą odbijać nawet do 90 proc. promieniowania cieplnego, co realnie przekłada się na mniejsze rachunki. Takie rozwiązanie jest szczególnie skuteczne w budynkach niedostatecznie ocieplonych.

Przemyślanie wietrzenie pomieszczeń

Choć otwieranie okna podczas sezonu grzewczego sprawia, że ciepło z mieszkania wydostaje się na zewnątrz, to jednak regularne wietrzenie pomieszczeń jest bardzo istotne m.in. w kontekście naszego zdrowia. Odpowiednia cyrkulacja powietrza w mieszkaniu zmniejsza również ryzyko pojawiania się w nim wilgoci, która może stanowić podstawę do rozrostu pleśni.

Sęk w tym, by wietrząc mieszkanie, nie popełniać kluczowego błędu, za który dosłownie zapłacimy, gdy otrzymamy rachunek za ogrzewanie. W związku z tym zamierzając wietrzyć mieszkanie, dokładnie wyłącz grzejniki. Okna otwieraj na oścież na kilka minut. Dzięki temu do pomieszczenia szybko dostanie się świeże powietrze, a mieszkanie nie będzie wychłodzone. Zrezygnuj z uchylania okna na kilka godzin, gdy np. wychodzisz do pracy.

Różnicuj temperaturę w pomieszczeniach

Kaloryfery w każdym pomieszczeniu w mieszkaniu działają na pełnych obrotach? Szybko odczujesz to w swoim portfelu. Zbyt wysoka temperatura w mieszkaniu to nie tylko kwestie wyższych rachunków, ale i naszego zdrowia.

Oczywiście każda osoba może mieć indywidualne preferencje, gdy mowa o temperaturze i jej komforcie termicznym. Należy jednak pamiętać, że w zależności od typu i przeznaczenia pomieszczenia, temperatury powinny się różnić.

W sypialni zazwyczaj optymalna temperatura powinna wynosić ok. 17-20 st. C, natomiast w łazience ok. 22 st. C. Odpowiednie wartości dla salonu to ok. 20-21 st. C.

Umiejętne regulowanie termostatem na grzejniku, może skutecznie przyczynić się do obniżenia rachunków za ogrzewanie.

