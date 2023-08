Spis treści: 01 Srebro koloidalne właściwości

02 Jak działa srebro koloidalne na twarz?

03 Jak stosować srebro koloidalne do twarzy?

04 Dlaczego wycofano srebro koloidalne do picia?

Srebro koloidalne właściwości

Srebro koloidalne nazywane jest również srebrem koloidowym, nanosrebrem, korgolem lub kolargolem. Jest to mieszanina, w której zawieszone są cząsteczki srebra, które nadają metalicznej barwy.

Właściwości srebra koloidalnego znane i wykorzystywane są od setek lat. Stosowane jest ono przede wszystkim na stany zapalane i zmiany skórne. Dzięki swojemu działaniu wpłynie na nie zbawiennie.

Srebro koloidalne wykazuje właściwości:

przeciwzapalne;

przeciwgrzybiczne;

przeciwwirusowe;

bakteriostatycznie.

Z tego powodu srebro koloidalne wykorzystywane jest przede wszystkim do odkażania ran. Stosowane jest przy zapaleniu spojówek czy przy zapaleniach przewodu słuchowego. Preparat znajduje swoje zastosowanie w kosmetyce. Dodawany jest do kremów, toników, wcierek czy balsamów.

Jak działa srebro koloidalne na twarz?

Srebro koloidalne używane na twarz sprawi, że poprawi się wygląd skóry. Właściwości preparatu idealnie wpłyną na cery problematyczne. Przede wszystkim polecane będzie przy skórach:

trądzikowych i zanieczyszczonych;

i zanieczyszczonych; ze stanami zapalnymi;

dotkniętych chorobami jak m.in. egzema, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry.

Regularnie stosowane na twarzy srebro koloidalne zadziała łagodząco. Zmniejszy ilość występujących stanów zapalnych, a te wcześniejsze skutecznie wyciszy. Ureguluje produkcję sebum i zapobiegnie nadmiernemu przetłuszczaniu się skóry.

Właściwości srebra koloidalnego zapobiegną namnażaniu się bakterii na skórze twarzy. Dzięki temu zmniejszy ilość pojawiających się niedoskonałości. Zahamuje rozprzestrzenianie się grzybów wywołujących krosty i stany zapalne.

Dzięki temu srebro koloidalne pozwoli na wsparcie leczenia trądziku. Sprawi, że skóra będzie jednolita i świetlista. Pozwoli na wygładzenie jej i zachowanie odpowiedniego poziomu nawilżenia. Może też pomóc ze świeżymi przebarwieniami cery.

Jak stosować srebro koloidalne do twarzy?

Do twarzy najlepiej stosować wodny roztwór srebra koloidalnego lub tonik z jego zawartością. Najlepiej, jeśli używany preparat miał zawartość nanosrebra o wartości 100 ppm. Oczyszczoną skórę i osuszoną skórę przemywamy produktem lub rozpylamy go za pomocą atomizera. Teraz wystarczy pozostawić ją do wyschnięcia i przejść do pozostałej, standardowej pielęgnacji.

Taki zabieg na skórze ze srebra koloidalnego wykonujemy 2 razy dziennie, czyli rano i wieczorem. Preparat możemy także rozpylać na twarzy w ciągu dnia w celu odświeżenia i przywrócenia równowagi cery.

Dlaczego wycofano srebro koloidalne do picia?

Srebro koloidalne nie jest przeznaczone do picia, a co więcej może być niebezpieczne. To cząsteczki metalu ciężkiego mogą odkładać się w organizmie i działać toksycznie. Po dłuższym czasie mogą doprowadzić do srebrzycy powodującej przebarwienia skóry i narządów wewnętrznych.

Picie srebra koloidalnego może skutkować zaburzeniami rozrodczości i zmianami genetycznymi. Zadziała negatywnie na jelita i wątrobę wywołując stany zapalne. Wystąpią także podrażnienia skóry oraz oczu.

Należy więc wystrzegać się picia srebra koloidalnego. Jego antybakteryjne właściwości działają jedynie od zewnątrz, a nie od wewnątrz. Nie powinno się wierzyć w zapewnienia o zwiększeniu odporności czy zwalczaniu pasożytów z organizmu.

