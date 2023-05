W codziennej pielęgnacji twarzy najczęściej używamy kremu i żelu do mycia lub płynu micelarnego. To jednak nie wystarczy, aby w pełni zadbać o cerę. Jest kilka dodatkowych kosmetyków, których każdy powinien używać, jednak nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Co do nich należy?

Krem z filtrem UV

Wiele kobiet stosuje specjalne kremy na dzień i na noc. Nie ma w tym oczywiście nic złego, jednak najczęściej nie są one wystarczające. Dlaczego? Chociaż filtr UV kojarzy nam się przede wszystkim z wakacjami i opalaniem, to tak naprawdę trzeba go stosować przez cały rok.

Nasza twarz codziennie bowiem jest narażona na szkodliwe działanie promieni słonecznych. Nawet kiedy jest pochmurnie, przedostają się i wpływają na skórę - tak samo w przypadku, gdy siedzimy za szybą. Jeśli chcemy cieszyć się piękną cerą, również w dojrzałym wieku, warto każdego dnia stosować krem z filtrem UV.

Serum nawilżające

Serum niekoniecznie jest obowiązkowym etapem w podstawowej pielęgnacji twarzy, jednak zdecydowanie warto wprowadzić go do codziennej rutyny. Przede wszystkim z powodu tego, że ma o wiele silniejsze działanie niż krem. Kosmetyk ten jest bogaty w składniki odżywcze, które przenikają głęboko do tkanek skórnych.

Warto wybrać serum nawilżające np. z kwasem hialuronowym. Nie można jednak pomijać stosowania kremu - na dzień z filtrem UV, a na noc najlepiej postawić na kosmetyki okluzyjne, które dzięki użyciu wcześniej serum świetnie się wchłoną.

Oczyszczanie dwufazowe

Oczyszczanie twarzy można rozumieć na dwa sposoby - albo jako demakijaż, albo mycie twarzy. Jeśli nie wykonujemy make-up'u, wystarczy użycie specjalnego żelu, mleczka czy pianki do mycia cery. Inaczej jest jednak w przypadku zmywania makijażu.

Wtedy nie wystarczy zarówno sam żel do mycia cery, jak i tylko płyn micelarny. Pierwszy z produktów nie poradzi sobie np. z tuszem do rzęs oraz nie domyje dokładnie podkładu czy korektora. Natomiast drugi kosmetyk pozostawia na skórze warstwę tłuszczową, którą należy następnie zmyć. Dlatego też najlepszy efekt da tzw. oczyszczanie dwufazowe.

Tonik

Tonik ma za zadanie przywrócić odpowiednie pH skóry. Często pomijamy ten produkt w codziennej pielęgnacji twarzy, sądząc, że nie jest on tak istotny jak żel do mycia czy krem nawilżający. Jest to jednak dużym błędem. Niektórzy eksperci twierdzą, że tonik jest niezbędny po każdym kontakcie cery z wodą.

Przede wszystkim jednak za zaburzenie pH odpowiadają kosmetyki oczyszczające. Zatem po każdym użyciu żelu czy płynu micelarnego należy przetrzeć twarz tonikiem. Dzięki temu kolejne produkty będą działać skuteczniej.

Peeling do twarzy i ust

Konieczne, minimum raz w tygodniu, jest również usuwanie martwego naskórka. W tym celu należy stosować odpowiednie peelingi. Warto dobrać je do swojego typu cery. Produkty dzielą się na grubo- i drobnoziarniste, a także enzymatyczne, czyli dla bardzo delikatnej skóry.

Warto zadbać także o usta. Istnieją specjalne peelingi przeznaczone do tej części twarzy. Należy pokryć produktem usta, wykonać delikatny masaż, a następnie nałożyć balsam lub pomadkę.

Zdjęcie W twojej kosmetyczce wystarczą trzy tubki: łagodny żel do mycia twarzy, krem z filtrem UV i peeling enzymatyczny. Pielęgnację możesz w razie potrzeby uzupełnić, wprowadzając odżywcze serum i kosmetyki do demakijażu / Getty Images