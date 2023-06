Pielęgnacja twarzy jest niezbędna, aby zachowywać cerę w dobrej kondycji i móc dłużej cieszyć się młodym wyglądem. Wiele kobiet popełnia jednak błędy - używają zbyt mało kosmetyków lub w niewłaściwy sposób. Sprawdź, czego nie robić i jak prawidłowo dbać o skórę.

Pomijanie kremu z filtrem UV

Krem z filtrem UV to podstawa pielęgnacji twarzy na co dzień. Część z nas kojarzy go jedynie z wakacjami i opalaniem. Jednak ochrona przed słońcem jest potrzebna zawsze - przede wszystkim gdy wychodzimy z domu. Nawet przy pochmurnym niebie promienie i tak dochodzą do naszej skóry.

Co więcej, przenikają również przez szyby w mieszkaniu czy samochodzie. Jeśli nie używamy kremu z filtrem UV, w dojrzałym wieku nasza cera może wyglądać naprawdę źle.

Brak dwufazowego oczyszczania

Płyn micelarny jest bardzo przydatnym produktem przy zmywaniu makijażu. Nie jest natomiast konieczny w przypadku, jeśli nie nakładamy make-up'u na twarz.

Przede wszystkim jednak musimy pamiętać o tym, że kosmetyk ten nie może zastępować mycia cery. Zawarte w nim micele naruszają barierę hydrolipidową skóry. Po użyciu płynu micelarnego powinnyśmy przemyć twarz wodą, najlepiej również żelem czy pianką, a następnie zastosować tonik.

Używanie serum zamiast kremu

Serum to świetny kosmetyk, który jest dodatkowym elementem kompleksowej pielęgnacji twarzy. Jednak dużym błędem jest stosowanie go zamiast kremu. Krem - zarówno ten na dzień z filtrem UV, jak i na noc - jest obowiązkowym etapem, którego w żadnym wypadku nie można pomijać.

Zadaniem lekkiego serum o płynnej konsystencji jest przygotowanie cery do nałożenia kremu. Dzięki niemu kolejny produkt wchłania się o wiele lepiej, a jego składniki przenikają głębiej w skórę.

