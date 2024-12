Co zrobić, żeby storczyki rosły jak szalone? Wypróbuj trik ze Szwecji

Zdarza się, że mimo właściwej pielęgnacji, storczyki przestają chwilowo wypuszczać kwiaty. W takiej sytuacji nie powinniśmy się poddawać ani tym bardziej załamywać. Z pomocą przychodzi prosta sztuczka, którą chętnie wykorzystują szwedzcy ogrodnicy. Patent ten skutecznie pobudza rośliny do wznowienia zahamowanego kwitnienia.

Do jego wykonania potrzebujemy zwykłego wazonu, który następnie do połowy wypełniamy wodą. Storczyka wyciągamy z dotychczasowej doniczki i za pomocą szczoteczki, np. do paznokci, delikatnie i starannie oczyszczamy jego system korzeniowy. Tak przygotowaną roślinę wkładamy do wazonu i ustawiamy w nasłonecznionym miejscu.

Ważne, by podczas stosowania tej metody pamiętać o regularnym zmienianiu wody. Nie możemy dopuścić do jej zmętnienia. To spowodowałoby więcej szkody niż pożytku. W ten sposób trzymamy storczyka przez kilka dni. Po tym czasie powinien ponownie zakwitnąć i zachwycić nas pięknymi kwiatami.

Dlaczego metoda szwedzkich ogrodników działa? To odwzorowanie naturalnych warunków storczyków.

Doniczka do storczyków i odpowiednia temperatura

Nie można również zapominać o podstawowych zasadach pielęgnacji storczyków. Zacznijmy od doniczek. Najlepsze są te przezroczyste z otworami drenażowymi. Dzięki nim możemy w łatwy sposób kontrolować stan korzeni. Szybko zauważymy, kiedy stają się srebrzyste (co oznacza, że potrzebują wody) lub zielone (czyli są wystarczająco nawodnione). Kolejny punkt - podłoże. Storczyki sadzi się w luźnym podłożu, które umożliwia swobodny przepływ powietrza. Unika się natomiast ziemi, która zatrzymuje zbyt dużo wilgoci. Ważne jest także regularne, ale delikatne nawożenie kwiatów. Szwedzi stosują nawozy o niskim stężeniu, dedykowane storczykom, co 2-3 tygodnie.

Storczyki, nazywane także ćmówkami są stosunkowo łatwe w uprawie 123RF/PICSEL

Nawóz do storczyków na kwitnienie

Jeśli chcemy, by nasze storczyki jak najdłużej cieszyły oczy kwiatami, postarajmy się włączyć od ich pielęgnacji specjalne nawozy oraz odżywki. Przepisów na samodzielne wykonanie domowych zasilaczy jest wiele. Za jeden ze skuteczniejszych uznaje się nawóz na bazie skórek od banana.

Resztki banana najczęściej lądują w koszu na śmieci. Jest to jednak spore marnotrawstwo, gdyż zawierają w sobie liczne minerały, niezbędne roślinom do prawidłowego wzrostu. Wśród nich warto wymienić m.in. siarkę, wapń, potas oraz fosfor. Taki zasilacz przygotujemy niewielkim kosztem, a efekty będą spektakularne.

Skórka z banan sprawdzi się w roli odżywczego nawozu do storczyków 123RF/PICSEL

Sposób I

Skórkę z banana dokładnie i starannie rozdrabniamy, a następnie umieszczamy w czystym słoiku z pokrywką i całość zalewamy wodą. Naczynie odstawiamy na ok. 2 tygodnie, pamiętając o tym, by codziennie przemieszać jego zawartość. Po upływie wyznaczonego czasu nawóz jest gotowy. Przed pierwszym użyciem należy rozcieńczyć go wodą w stosunku 1:1. Możemy wykorzystać go do podlewania lub w ramach oprysku, który pozwoli rozprawić się z mszycami.

Sposób II

Odżywczy nawóz przygotujemy także z pociętych na mniejsze kawałki skórek od banana, które umieścimy bezpośrednio w doniczce ze storczykiem. Najlepiej zrobić to na 2-3 tygodnie przed sadzeniem lub przesadzaniem rośliny. W ten sposób resztki owocu zdążą się częściowo rozłożyć i wstępnie użyźnić ziemię. Cały proces rozkładu potrwa jeszcze przez kilka kolejnych tygodni.

Wszystko, co musisz wiedzieć o storczykach, znajdziesz w naszym serwisie. Sprawdź>>> INTERIA.PL

Sprawdź również:

Artykuł został zaktualizowany. Po raz pierwszy ukazała się 11.12.2022 roku.

Jak dbać o storczyki w domu? Interia DIY