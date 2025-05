Napełnij miskę letnią wodą (nie gorącą!) i dodaj do niej sporą ilość odżywki, najlepiej takiej bez silikonów. Zanurz sweter w roztworze i zostaw go na co najmniej 30 minut. Po tym czasie delikatnie odciśnij nadmiar wody - nie wykręcaj go jak gąbki! Następnie połóż go na czystym ręczniku i bardzo ostrożnie zacznij rozciągać do pierwotnych wymiarów. Możesz delikatnie formować kształt rękoma, ale jeśli chcesz jeszcze lepszego efektu, przypnij brzegi swetra do ręcznika szpilkami, aby go ustabilizować i utrzymać nowy kształt.