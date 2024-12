Gumowa rolka do ubrań - silikonowy wałek podobny do rolek do usuwania sierści z tą różnicą, że zamiast odklejać kolejne warstwy taśmy klejącej, silikonowy wałek wystarczy opłukiwać pod bieżącą wodą i jest wielokrotnego użytku. Usunie zmechacenia i paprochy na przykład z kanapy, ale także z ubrań.

Grzebień do zmechaceń - kompaktowy przyrząd w kształcie grzebienia z zaostrzonymi ząbkami usunie kulki z powierzchni swetra, a także przy okazji wygładzi materiał. Niewielkich rozmiarów przyrząd można zawsze nosić przy sobie w torebce, nie zajmuje dużo miejsca.

Jednorazowa maszynka do golenia - kosztuje ok. 3 zł i jest od dawna znanym i skutecznym sposobem na pozbycie się odstających niteczek i splątanych skrawków materiału. Należy golić materiał bardzo ostrożnie i unikać ruchów w poziomie, by nie uszkodzić swetra/płaszcza.