Co zrobić, by szalik się nie mechacił? Dzięki tym trikom posłuży na wiele lat

"Obłażenie" swetrów, szalików czy czapek kłaczkami zdarza się bardzo często podczas intensywnego użytkowania tych elementów garderoby. Maleńkie wystające kuleczki na ubraniach sprawiające, że ubranie wygląda na stare i zużyte zmusza wiele osób do pozbycia się ich. Okazuje się, że zupełnie niesłusznie. Istnieje bowiem kilka sposobów, które zapobiegną niszczeniu się materiałów. Wiemy ponadto, jak w łatwy i tani sposób odnowić znoszoną dzianinę czy wełnę.

Jak uratować zmechacony szalik?

Jeśli szalik wygląda na stary i zniszczony, wystarczy podjąć kroki renowacyjne, które sprawią, że w kilka minut będzie wyglądał jak nowy. Najprostszym sposobem jest użycie specjalnej golarki do ubrań, dzięki której pozbędziesz się zmechaceń. Potem szalik możesz oddać do czyszczenia chemicznego - w pralni należy zaznaczyć, aby użyty został do tego specjalny preparat. W efekcie kłaczki nie będą się na nim pojawiać. Ponadto, w przypadku szalików, które mają tendencje do "obłażenia" podczas prania należy stosować się zaleceń opisanych na metkach i podchodzić do nich z większą uwagą.

Zdjęcie Golarka do ubrań pozwoli pozbyć się nieestetycznych kulek i zmechaceń na materiale / 123RF/PICSEL

Skuteczne sposoby na to, aby szaliki się nie mechaciły

Pranie ręczne

Niektóre szaliki, np. te z wełny czy z dodatkiem wiskozy wymagają prania ręcznego - o czym widnieje informacja na metce. Nie pierz ich więc pod żadnym pozorem w pralce, bo może skończyć się to dla nich fatalnie. Naszykuj miskę z ciepłą wodą i płynem do prania, delikatnie wypierz, a następnie przepłucz w płynie do zmiękczania tkanin. Nie wiruj, a delikatniej odciśnij nadmiar wody na ręczniku. Ten sposób czyszczenia tkanin jest najlepszy, jeśli zależy ci, aby posłużyły naprawdę długi czas. Ponadto płyn do płukania sprawi, że materiał zyska przyjemny zapach, włókna będą mocniejsze i delikatniejsze dla skóry.

Rolka do ubrań

Czasami w przypadku obłażącej odzieży wystarczy zwykła rolka do ubrań - szczególnie jeśli chodzi o czarne szaliki czy płaszcze. Wystarczy kilka razy przejechać nią po tkaninie, by pozbyć się splątanych nitek.

Golarka do ubrań

W przypadku zbitych kuleczek na szalikach czy innych elementach garderoby najlepszą metodą na przywrócenie ich estetycznego wyglądu będzie elektryczna golarka do ubrań - najlepiej wybrać tę na akumulator, o większej mocy. Ostrza w delikatny sposób usuną wszelkie nierówności na materiale sprawiając, że szalik, płaszcz czy sweter po kilku minutach będą wyglądać jak nowe. Pamiętaj jednak, aby golarkę przykładać do dobrze naprężonego materiału i nie przyciskać jej zbyt mocno do powierzchni. Może to bowiem grozić przedziurawieniem tkaniny.