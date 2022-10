Świetny trik z laptopem! Różnice odczujesz w portfelu

Wysokie ceny prądu skłaniają nas do oszczędnego korzystania ze sprzętów domowych. Wzrost opłat za energię elektryczną mocno odbił się na portfelach Polaków, którzy zastanawiają się, co zrobić, aby ograniczyć zużycie prądu we własnym gospodarstwie domowym.

Znane przysłowie mówi, że "najciemniej jest zawsze pod latarnią" i trudno nie oprzeć się wrażeniu, że idealnie oddaje to kwestię zużycia prądu w domu. Chcąc zmniejszyć wykorzystanie energii elektrycznej, w pierwszej kolejności przyglądamy się sprzętom elektronicznym, których używamy na co dzień , takim jak zmywarka czy kuchenka elektryczna.

Przyjęło się jednak, że musimy pamiętać również o takich urządzeniach jak telewizor czy... mobilny komputer. Jednak, czy zawsze?

Jak powinno się wyłączać laptopa? Zdania się podzielone

Nie wszyscy przywykliśmy wyłączać laptopa. Niektórzy zakończonej pracy po prostu zamykają urządzenie, wprowadzając je w stan uśpienia lub hibernacji. Czy jednak takie rozwiązanie na pewno jest korzystniejsze?

Zdjęcie Użytkownicy od lat spierają się, jak powinno się wyłączać laptopa w prawidłowy sposób / 123RF/PICSEL

Zależy pod jakim względem. Przeciwnicy takiego rozwiązania podają jednak argument, że stan uśpienia i hibernacja pozwalają szybciej wrócić do rozpoczętej pracy. Nie trzeba zamykać ważnych stron i folderów, a dodatkowo sugerują, że częste włączanie i wyłączanie prowadzi do uszkodzenia podzespołów komputera.

Naprzemienne chłodzenie i podgrzewanie ma ponoć negatywnie wpływać na ich jakość i może zaszkodzić procesorowi, pamięci RAM oraz karcie graficznej. Nie jest to wykluczone, jednak trzeba pamiętać, że uszkodzenie podzespołów laptopa poprzez jego częste wyłączanie i włączanie mogłoby mieć miejsce jedynie, gdybyśmy robili to praktycznie non stop.

Zwolennicy wyłączania laptopa po pracy twierdzą również, że pozwala to zapewnić urządzeniu niezbędny czas na ochłodzenie, a przy tym pozwala nam ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Zwłaszcza jeśli urządzenie jest odłączone od źródła prądu.

Zamykanie, usypianie lub hibernowanie komputera - na czym polega?

Nikomu nie trzeba raczej tłumaczyć, na czym polega zamknięcie laptopa. Całkowite zamknięcie systemu operacyjnego kończy działanie wszystkich uruchomionych procesów, zamyka otwarte foldery i pliki. Tym samym uniemożliwia nam natychmiastową dalszą pracę w miejscu, w którym skończyliśmy, tuż po uruchomieniu. Niezapisane dane zostają utracone. Aby zamknąć laptopa na pasku zadań, trzeba po prostu wybrać przycisk start, wybrać pozycję Zasilanie i Zamknij.

Uśpienie laptopa

Po zakończeniu pracy laptopa nie trzeba wyłączać. Urządzenie można również pozostawić w trybie uśpienia albo hibernacji. Uśpienie to jeden z trybów oszczędzania energii, z którego możemy szybko przywrócić pełną wydajność komputera i w zaledwie kilka sekund wrócić do pracy. Aby doszło do uśpienia laptopa, na ogół wystarczy zamknąć pokrywę, albo wybrać odpowiednią opcję zasilania laptopa. Aby wznowić pracę na urządzeniu, wystarczy ponownie otworzyć pokrywę laptopa, albo nacisnąć dowolny przycisk na klawiaturze, albo przycisk zasilania.



Hibernacja laptopa

Stan hibernacji jest jeszcze bardziej ekonomiczny od uśpienia laptopa. Urządzenie zużywa mniej energii i po ponownym uruchomieniu komputera również można wrócić do pracy w miejscu, w którym została ona przerwana, choć nie tak szybko, jak przy niemalże natychmiastowym wybudzeniu z trybu uśpienia. Przy hibernacji laptopa utworzony zostanie obraz wszystkich otwartych plików i programów na dysku twardym, a następnie dojdzie do wyłączenia sprzętu.

Oznacza to, że będzie on pobierał minimalną ilość energii, choć system po uruchomieniu nie będzie tak wydajny jak po normalnym wyłączeniu laptopa. Aby zahibernować laptop, należy wejść w opcje zasilania, nacisnąć Start, wybrać pozycję Power i Hibernate. Inną możliwością jest naciśnięcie na klawiaturze Windows logo + X i wybranie możliwości stanu hibernacji po naciśnięciu Zamknij lub Wyloguj.

Wyłączać czy usypiać laptopa? Sprawdź, co się bardziej opłaca

Jeżeli odłączymy laptop z prądu, to oczywiście nie będzie on pobierał żadnej ilości energii elektrycznej i to niezależnie od tego, czy urządzenie jest wyłączone, znajduje się w stanie uśpienia. Kwestia, czy lepiej jest wyłączać, czy usypiać laptopa dotyczy więc jedynie urządzeń, które pozostają podłączone do źródła zasilania. Co najbardziej się opłaca?

Zdjęcie Wyłączony lub uśpiony laptop podłączony do prądu nie zwiększy znacząco naszych rachunków za prąd. Oszczędności warto szukać gdzie indziej / 123RF/PICSEL

Oczywiście, wyłączyć laptopa, gdy z niego nie korzystamy, bo wtedy, nawet podłączony do źródła zasilania zużywa stosunkowo niewiele prądu. Szacuje się, że w skali roku pobór energii przez wyłączony laptop wynosi około 2,5 W, co w skali dnia daje nam 0,007 W. Są to naprawdę śladowe ilości zużycia zarówno w skali dnia, jak i roku.

Średnie zużycie prądu dla podłączonego laptopa, który w normalnym trybie pracy pobiera około 30-65 W, w stanie uśpienia wyniesie około 0,78 W (laptopy gamingowe mogą pobierać znacznie więcej energii). Aby obliczyć dzienny kosztu zużycia, musimy pomnożyć pobór energii przez czas, w którym wyłączony lub uśpiony laptop jest podłączony do zasilania.

Zakładając, że jest to 8 godzin, a cena prądu za kilowatogodzinę wynosi około 0,77 złotych, wychodzi nam konkretna cena prądu:

0,78 W x 8 godzin = 6,24 kWh

6,24 kWh/ 1000 = 0,00624 kWh zł/dzień

0,00624 kWh x 0,77 zł = 0,0048045 zł/dzień

0,0048045 zł/dzień x 365 = 1 zł 753752 gr/rok

Nie są to wygórowane stawki. Koszt zużycia prądu dla swojego laptopa w stanie uśpienia możesz obliczyć również korzystając z kalkulatora zużycia prądu

Czy powinno się wyłączać komputery na noc i jak jeszcze oszczędzać?

Na pewno najbardziej ekonomiczne jest całkowite wyłączanie nowych laptopów po zakończonych zadaniach, jednak, jak wcześniej wyżej obliczyliśmy, różnica nie będzie duża. W przypadku starszego sprzętu eksperci często zalecają wręcz pozostawienie sprzętu w stanie uśpienia lub hibernacji, ponieważ mogą mieć one problem z szybkim uruchomieniem się. Jak więc w rzeczywistości można zmniejszyć koszt zużycia energii elektrycznej przez laptop:

przy sprzętach włączonych należy dobrać optymalną jasność ekranu,

warto zawsze korzystać z oryginalnych zasilaczy do laptopów,

warto włączyć tryb oszczędzania energii zalecany przez producenta,

nie warto pozostawiać niepotrzebnych programów w tle

komputer warto wyłączyć, jeśli nie korzystamy z niego przez dłuższy czas

