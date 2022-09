Spis treści: 01 Tryb czuwania - urządzenia "w gotowości"

02 Jakie urządzenia pracują w trybie czuwania?

03 Ile energii zużywają urządzenia w trybie czuwania?

04 Jak zaoszczędzić prąd wyłączając tryb czuwania?

05 Trzy triki, które pozwolą ci oszczędzić prąd

Tryb czuwania - urządzenia "w gotowości"

Tryb czuwania, nazywany też trybem stand-by to tzw. uśpienie. W stanie uśpienia urządzenie nie działa, ale przez cały czas pozostaje w gotowości do wykonania kolejnej komendy wydanej np. za pośrednictwem pilota.

Tryb czuwania został wynaleziony, by ułatwić użytkownikowi życie - pozwala bowiem na szybkie, ponowne uruchomienie np. telewizora bez konieczności wstawania z sofy czy komputera bez konieczności włączania go po każdej przerwie w pracy. Niestety, ciągłe korzystanie z trybu czuwania ma jedną, konkretną wadę - urządzenia pozostające w trybie stand-by bezustannie pobierają prąd, narażając na szwank domowy budżet.

Jakie urządzenia pracują w trybie czuwania?

Do najpopularniejszych urządzeń wyposażonych w tryb czuwania należą:

urządzenia sterowane za pośrednictwem pilotów np. telewizory

komputery i laptopy

mikrofalówki

dekodery

ładowarki i zasilacze

odtwarzacze DVD

konsole do gier

Co gorsza, część tych sprzętów pobiera więcej energii w trybie czuwania, niż podczas pracy! Dzieje się tak, ponieważ pozostają one w tym trybie o wiele dłużej. Dla przykładu: po ośmiu godzinach pracy pozostawiamy komputer w trybie czuwania, przez kolejne 16 godzin wciąż pobiera prąd.



Ile energii zużywają urządzenia w trybie czuwania?

Wydawać by się mogło, że urządzenia pozostające w trybie czuwania nie pobierają takich ilości prądu, jakie mogłyby zagrozić domowemu budżetowi. Nie jest to jednak prawda. Warto pamiętać, że w przeciętnym polskim domu pracuje nawet kilka urządzeń, które bezustannie pozostają w trybie czuwania - po zsumowaniu zużytej energii okazuje się, że problem jest większy, niż nam się wydawało.

Ile prądu zużywają popularne domowe sprzęty pozostające w trybie stand-by?

Zasilacz komputera podłączony do gniazdka, gdy komputer nie pracuje - od 0,8 do 2,2 W

DVD - od 1 do 3 W

Telewizor - od 0,8 do 5 W.

Te trzy domowe sprzęty zużywają całkiem sporo energii, ale i tak wypadają blado w porównaniu z routerem oraz dekoderem telewizji cyfrowej. Pozostający w stanie czuwania router jest w stanie pobierać nawet od 6 do 9 W, a dekoder telewizji cyfrowej - od 15 do 28 W. W skali roku może dać to nam nawet dodatkowe 100 zł do rachunku za prąd!

Jak zaoszczędzić prąd wyłączając tryb czuwania?

Istnieje kilka sposobów, które pozwolą nam zaoszczędzić energię, a wszystkie związane są z ograniczeniem użytkowania trybu stand by. By zmniejszyć pobór energii należy:

całkowicie wyłączać sprzęty z prądu na noc oraz zawsze, gdy nie ma nas w domu

zakupić programowalny wyłącznik, na którym możemy zaprogramować wyłączanie poszczególnych urządzeń

podłączyć działające jednocześnie urządzenia do jednej listwy, którą wyłączamy jednym przyciskiem.

Warto także wyłączyć opcję trybu czuwania w komputerach i telewizorach. Aby wyłączyć tryb w telewizorze, należy wejść z pomocą pilota w ustawienia, a następnie w rozwiązania eco lub oszczędzanie (wszystko zależy od marki telewizora) i wybrać automatyczne wyłączanie zasilania. Następnie możemy ustawić czas, po którym telewizor będzie się automatycznie wyłączać.

W podobny sposób możemy także wyłączyć ten tryb w komputerze. W tym celu należy wejść w opcje zasilania, a następnie ustawienia, system, power & uśpienia oraz dodatkowe ustawienia zasilania.

Trzy triki, które pozwolą ci oszczędzić prąd

Jak jeszcze możesz oszczędzać prąd w swoim gospodarstwie domowym?

zmień taryfę - dystrybutorzy energii elektrycznej mają w ofercie taryfy, które pomogą obniżyć wysokość rachunków za energię elektryczną

wyłączaj światło - wyłączaj światło zawsze, gdy wychodzisz z pomieszczenia, nawet jeśli masz zamiar tam wrócić za kilka minut. Ponowne włączenie światła ma taki sam pobór prądu jak żarówka świecąca przez sekundę

używaj lodówki w sposób właściwy - lodówka działa przez całą dobę, więc warto zrobić wszystko, by pobierała jak najmniej energii. W tym celu należy ustawić ją jak najdalej od źródeł ciepła, otwierać ją rzadko i zaledwie na chwilę, wkładać do nie tylko wystudzone potrawy, regularnie myć ją i rozmrażać.

Zobacz również: Włoski noblista radzi: tak gotuj makaron, aby zaoszczędzić na rachunkach za prąd