Spis treści: 01 Czym jest kac?

02 Jak uniknąć kaca?

03 Domowe sposoby na pozbycie się kaca

Czym jest kac?

Nie od dziś wiadomo, że alkohol szkodzi, zwłaszcza, jeśli spożywa się go w nadmiernych ilościach. Warto zaznaczyć, że pojawienie się kaca na następny dzień nie wiąże się wyłącznie z wypiciem sporej ilości alkoholu. Przyczynia się również do tego stan zdrowia, czy też zmęczenie.

Za głównego winowajcę kaca uznaje się aldehyd octowy, który powstaje w procesie rozkładu alkoholu. W tym czasie zaczyna się również proces trzeźwienia. Towarzyszą mu takie objawy, jak ból głowy, nudności i wymioty. To właśnie ta toksyczna substancja odpowiada za wszelkie nieprzyjemne symptomy.

Poza tym kac objawia się złym samopoczuciem, brakiem koncentracji oraz apetytu i bezsennością, a także drżeniem ciała. Może wystąpić również podwyższone ciśnienie tętnicze, pocenie się, nadwrażliwość m.in. na światło, wzdęcia i rozdrażnienie. Trzeba jednak pamiętać, że u każdego syndrom dnia następnego wygląda zupełnie inaczej.

Zdjęcie Za głównego winowajcę kaca uznaje się aldehyd octowy / caiaimage / East News

Jak uniknąć kaca?

Rad dotyczących tego, jak uniknąć kaca jest wiele. Ta najskuteczniejsza mówi, by po prostu nie pić alkoholu. Tylko dzięki temu można mieć stuprocentową pewność, że dzień po imprezie będzie wolny od wszelkich dręczących objawów.

Istnieje jednak kilka zasad, o których warto pamiętać, nie chcąc odmawiać alkoholu. Przede wszystkim tuż przed imprezą najlepiej zjeść obfity, wysokotłuszczowy posiłek. Poza tym pomoże wypicie szklanki wody przed snem, a rano warto postawić na lekkostrawne produkty.

Objawy kaca potęguje również palenie papierosów. Warto je więc odstawić nie tylko ze względów zdrowotnych. Wystąpienie kaca wzmaga łączenie ze sobą różnego rodzaju alkoholi oraz spożywanie zbyt dużej ilości kolorowych trunków. Nie zaleca się również popijania alkoholu gazowanymi napojami.

Poza tym warto mieć na uwadze, że leczenie kaca alkoholem to nie najlepszy pomysł. To mit, który nie niesie za sobą nic dobrego. To jedynie odwlekanie objawów kaca w czasie.

Zdjęcie Aby uniknąć kaca należy zawczasu podjąć odpowiednie kroki. Dobre nawodnienie, syty posiłek i wypoczynek to gwarancja lepszego samopoczucia w dniu po imprezie / 123RF/PICSEL

Domowe sposoby na pozbycie się kaca

Chcąc się pozbyć kaca, nie można zapominać o nawadnianiu organizmu. Co prawda z samego rana będzie się on domagał wody za sprawą wzmożonego pragnienia, jednak warto popijać ją także w ciągu nocy. Uzupełnienie brakujących płynów pozwoli m.in. uniknąć bólu głowy.

Naturalnych sposobów na pozbycie się kaca nie brakuje. Wśród nich wymienia się m.in.: wypicie soku z kiszonej kapusty lub kiszonych ogórków. Ma on nie tylko skutecznie gasić pragnienie, ale także pozytywnie wpływać na jelita i uzupełniać brakujące witaminy i minerały.

Kac wiąże się z kołataniem serca i przyspieszonym tętnem. Uznaje się, że wynika to z niedoboru potasu. Można go jednak uzupełnić za pomocą soku pomidorowego, bananów, kiwi i szpinaku. Ponadto pomocne na kaca może okazać się wypicie mięty oraz rumianku lub naparu z imbiru, który sprawdza się w walce z nudnościami.

Zdjęcie Warto mieć na uwadze, że leczenie kaca alkoholem to nie najlepszy pomysł / 123RF/PICSEL

Wszelkie niedobory związane z piciem alkoholu może uzupełnić zakwas buraczany. Działa on oczyszczająco i pomaga organizmowi pozbyć się wszelkich toksyn. Z objawami kaca poradzić sobie mogą również cytrusy i zawarta w nich witamina C, która przyspiesza rozkład alkoholu. Warto również sięgać po soki owocowe. Za ich pomocą organizm otrzyma dawkę fruktozy, która doda energii i siły na walkę z toksycznymi substancjami pochodzącymi z rozkładu alkoholu.

Wiele osób poleca również zjedzenie na śniadanie jajek, które łagodzą objawy kaca i przyspieszają usuwanie z organizmu toksyn. Poza tym sposobem, który zyskał największą popularność, jest zjedzenie rosołu. Idealnie działa na podrażniony układ pokarmowy i w dodatku nawadnia organizm. Sprawdzi się również żurek, kapuśniak lub ogórkowa.

Mimo że uznaje się, że to kawa powinna pobudzić i zwalczyć kaca to jest to mit, który nadal jest uznawany za prawdę. Kofeina bez wątpienia poprawia koncentrację i może pomóc w walce z bólem głowy, ale przy tym kawa jest moczopędna, a więc przyczynia się do wypłukiwania elektrolitów.

