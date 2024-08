Szerszeń wleciał do domu? Zachowaj spokój i wykonaj jedną czynność

Szerszeń budzi nierzadko strach i nic w tym dziwnego. Jest to groźny owad, ale w kontakcie z nim należy zachować spokój, by uniknąć użądlenia. Co jednak zrobić, gdy wleci do domu? Kilka prostych zasad powinno pomóc w pozbyciu się niechcianego gościa.