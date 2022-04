Kret to ssak, który dobrze czuje się w glebach wilgotnych i próchnicznych, unika suchych i kamienistych miejsc, a także terenów o wysokim poziomie wód gruntowych. W związku z tym chętnie zamieszkuje pod starannie pielęgnowanym trawnikiem, grządkami kwiatowymi i warzywnikiem.

Czy krety są szkodliwe i niebezpieczne?

Krety są nieproszonymi gośćmi w naszych ogrodach. Przede wszystkim dlatego, że szkodniki te niszczą korzenie roślin, tworzą kretowiska, które psują wypielęgnowane powierzchnie trawników i utrudniają ich koszenie oraz powodują gnicie roślin przez nie zasypanych. Dodatkowo, krety zjadają dżdżownice, przez co pogarszają się warunki glebowe, a także żaby, które również są pożyteczne.

Zwierzęta te robią także dobrą robotę przez zjadanie ślimaków, pędraków, drutowców czy drobnych gryzoni, które często czynią szkody w ogrodach. Jednak minusy przewyższają te plusy i w sumie krety należy uznać za szkodniki. Ponadto, mogą przenosić na ludzi tzw. hantawirusy, które powodują grypopodobną chorobę.

Zdjęcie Kret może zniweczyć całą naszą pracę, włożoną w przygotowanie trawnika / 123RF/PICSEL

Czy krety wychodzą na powierzchnię?

Walce z kretami nie sprzyja ich tryb życia - szkodniki są aktywne głównie w nocy. Co więcej, żyją pod ziemią i prawie nigdy nie wychodzą na powierzchnię. W swoich kryjówkach tworzą całą sieć długich i głębokich korytarzy, w których mieszkają samotnie, śpią, zdobywają pożywienie.

Szkodniki mają bardzo słaby wzrok, nie rozróżniają kształtów, więc właściwie można uznać, że są ślepe. Jeśli wyszłyby na zewnątrz, mogłyby paść ofiarą drapieżników. Na powierzchni ziemi krety poruszają się niezdarnie i nienawidzą światła dziennego, dlatego tak dobrze czują się w swoich korytarzach.

Domowe sposoby na kreta

Sposobów na pozbycie się kreta jest kilka. Jednym z nich jest posadzenie w ogrodzie konkretnych roślin, których zapachy odstraszają szkodniki. Wśród nich znajdują się m.in. lawenda i aksamitki. Zwierzęta te, podobnie jak inne, są również wrażliwe na hałasy, dlatego można próbować pozbyć się ich, stosując różnego rodzaju głośne dźwięki.

Zdjęcie Kret jest również pożytecznym zwierzęciem. Żywi się m.in. ślimakami, które niszczą nasze uprawy / 123RF/PICSEL

Inną metodą są wszelkie pułapki. Trzeba jednak pamiętać, że kret jest zwierzęciem, który częściowo jest objęty ochroną, dlatego nie można go zabijać! Jedyne co można zrobić to złapać go i przenieść w inne miejsce. Pomóc może także specjalna siatka zakładana pod trawnikiem. Jest to jednak sposób czasochłonny i kosztowny.

Dużą pomocą w walce z kretami może okazać się... nasz kot. Jak się okazuje, te zwierzęta domowe lubią zaczajać się i polować na szkodniki w obrębie jednego ze stworzonych przez nich kopców. Niełatwo jednak je złapać, gdyż jak już zostało wspomniane, nie lubią wychodzić na powierzchnię. Odstraszyć je mogą natomiast same odchody kota.

