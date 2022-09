Spis treści: 01 Kuna domowa - dlaczego niszczy samochód?

02 Po czym poznać, że kuna nocowała w komorze silnikowej?

03 Czym skutecznie odstraszyć kunę?

04 Czego nie lubią kuny?

05 Co zrobić, aby kuny więcej nie wróciły?

Kuny potrafią być zmorą niejednego kierowcy. Ostatnio jedna z internautek przeżyła szok u mechanika. Za naprawę zapłaciła więcej, niż wart jest samochód. To małe zwierzę zniszczyło całą elektrykę w aucie.

Nie parkujcie przy śmietnikach, zabezpieczajcie samochody. Nikomu nie życzę takiego rachunku

- przyznała.

Jesienią historii takich jak ta jest na pęczki, a ludzie imają się różnych sposobów, aby zabezpieczyć auto przed kunami.

Kuna domowa - dlaczego niszczy samochód?

Zacznijmy od wyjaśnienia, dlaczego kuny lubią chować się w samochodach? Powód jest prosty - zwierzęta te szukają ciepłego miejsca, a w chłodniejsze dni wolno stygnący samochód będzie dla nich idealnym schronieniem. Pod maską jest ciepło i bezpiecznie, dlatego problem z kunami nasila się jesienią. Jeśli kryjówka w samochodzie będzie dla ich odpowiednia, spędzają tam noce (czas, w którym są aktywne), podgryzając przy tym przewody samochodowe i niszcząc inne elementy.

Jedna z teorii mówi, że kuny podgryzają kable, których elementy zostały wykonane ze środków roślinnych - ich zapach ma rzekomo je przyciągać. Nie jest to jednak prawda, bo kuny są zwierzętami mocno terytorialnymi. Inni natomiast twierdzą, że kuny po prostu lubią podgryzać różne rzeczy i traktują to jako rodzaj rozrywki. Jeśli pojawiły się więc jakiekolwiek oznaki świadczące o kunie w samochodzie, należy działać natychmiast. Zwierzęta te bowiem lubią wracać w to samo miejsce, a to wiąże się z kolejnymi zniszczeniami i kosztowną naprawą.

Po czym poznać, że kuna nocowała w komorze silnikowej?

Pierwszym sygnałem, który powinien wzbudzić niepokój, jest kałuża pod autem: prawdopodobnie oznacza ona wyciek płynu chłodniczego. Jeśli dodatkowo okaże się, że silnik nie działa lub jego praca jest nierówna, to bardzo prawdopodobne, że samochód odwiedziła kuna.

Warto też sprawdzić, czy w komorze silnika pojawiły się charakterystyczne ślady po zwierzęciu jak np. futro, resztki pożywienia czy odchody, a także trójkątne ślady po zębach. Kuna potrafi pod samochodową maską zrobić naprawdę wiele złego, a naprawa szkód może być bardzo kosztowna.

Uszkodzenie przewodu zapłonowego to jedno z najczęstszych zniszczeń związanych z kunami w samochodzie. Jest to o tyle niebezpieczne, że w niektórych przypadkach w wyniku uszkodzenia kabli może dojść nawet do pożaru silnika!

Wszystko to sprawia, że właściciele samochodów starają się znaleźć za wszelką cenę sposobu, aby odstraszyć. Oto kilka ważnych informacji, które pomogą w przepędzeniu kuny z samochodu.

Zdjęcie Kuna domowa to bardzo sprytne zwierzę. Pod maską samochodu szuka ciepłej kryjówki / 123RF/PICSEL

Czym skutecznie odstraszyć kunę?

Na szkodniki, które szukają schronienia pod maską samochodu powinny zadziałać specjalne urządzenia odstraszające - są one najbardziej skuteczne ze wszystkim metod. Urządzenia te sprawdzą się w samochodzie, ale również na większych powierzchniach - np. na poddaszu, strychu.

Samochodowe odstraszacze to urządzenia wykorzystujące ultradźwięki, których kuny nie tolerują. Na rynku dostępnych jest wiele wariantów - na baterie czy takie zasilane akumulatorem samochodowym. Można je kupić już za około 100 zł, a duża skuteczność sprawia, że warto zainwestować w to urządzenie, tym bardziej, jeśli problem z kunami powraca. Dźwięki te są niesłyszalne dla człowieka, a dobrej jakości urządzenia odstraszą kuny nawet na większą odległość.

Dobrym rozwiązaniem będą też preparaty chemiczne w aerozolu lub płynne do zastosowania na mniejszych powierzchniach jak np. komora silnika samochodowego oraz w zamkniętych przestrzeniach typu poddasze. Środki te nie są niebezpieczne dla środowiska, a można kupić je zazwyczaj w sklepach ogrodniczych.

Do pozbycia się nieprzyjemnego zapachu pozostawionego przez kuny, można użyć specjalnego preparatu, który nie wietrzeje i jest odporny na ciepło.

Czego nie lubią kuny?

Zdjęcie Kuna domowa (kamionka) to drapieżny ssak z rodziny łasicowatych / 123RF/PICSEL

Kuny nie lubią niektórych zapachów - najpopularniejszym i często stosowanym sposobem, aby odstraszyć kuny, jest pozostawienie w samochodzie kostki do WC. Jeśli chodzi o zalety tego rozwiązania, to z pewnością jest ono niedrogie i działa przez pewien czas. Należy jednak pamiętać o wymienianiu kostek, aby zawsze intensywnie było je czuć. Niestety sposób ten wiąże się z nieprzyjemnym dla części osób zapachem, który czuć w pojeździe.

Ponadto kuny nie lubią zapachu sierści psów i kotów. Można więc pozostawić w samochodzie woreczek z włoskami pupila. Kuna obawia się bowiem większych od niej zwierząt, gdy je wyczuje może się przestraszyć - nie jest to jednak pewne, a z pewnością uciążliwe dla właścicieli zwierząt.

Aby przepędzić kunę z samochodu, można też zastosować skuteczny preparat płynny, który należy rozpylić na obudowie silnika oraz przewodach. Środek ten z czasem zwietrzeje, dlatego też konieczna będzie jego wielokrotna aplikacja. Dodatkowo można też spryskać miejsce, na którym stoi samochód. Preparaty na kuny są stosunkowo niedrogie i łatwo dostępne, a niewątpliwą ich zaletą jest brak nieprzyjemnego zapachu.

Co zrobić, aby kuny więcej nie wróciły?

Aby mieć pewność, że kuna znowu nie zawita do naszego samochodu, można zamontować pod maską wspomniane wcześniej urządzenie emitujące dźwięki. Jest to rozwiązanie najbardziej skuteczne i humanitarne.

Eksperci jednak radzą, aby przede wszystkim dbać o czystość w komorze silnika i często tam zaglądać. Czasami może się zdarzyć, że pod maską zalegają resztki pokarmów przyniesionych przez zwierzęta. Należy więc dbać o czystość komory silnika.