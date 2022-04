Jak wygląda kuna domowa?

Kuna domowa mierzy mniej więcej 50 centymetrów bez ogona i charakteryzuje się brązowym umaszczeniem. Poza tym odznacza się ostrymi zębami i silnymi łapkami. Kuna domowa świetnie sobie radzi ze wspinaniem i skakaniem. Skok na wysokość trzech metrów to dla niej żaden problem.

Jak rozpoznać kunę na strychu?

Kuna domowa oprócz tego, że robi bałagan, to także hałasuje, więc rozpoznanie, że zadomowiła się na strychu, jest niezwykle prostym zadaniem. Jej obecność da się zauważyć zwłaszcza w nocy, bo jest w stanie nawet obudzić domowników.

Kunę domową trzeba jak najszybciej przegonić ze strychu, bo szkody, które wyrządza, mogą sprawić, że niezbędny okaże się remont. Chociaż kuna domowa wygląda na niezwykle łagodne zwierzę, to wbrew pozorom jest szkodnikiem, który może narazić nas na niemałe koszty. Przede wszystkim brudzi, niszczy izolacje i folię dachową i do tego przegryza kable. Poza tym pozostawia po sobie odchody i resztki pożywienia w postaci żab, gryzoni, a nawet ptactwa.

Sposoby na odstraszenie kuny ze strychu

Pojawienie się kuny na strychu to niemały problem, a przepędzenie tego nieproszonego gościa nie jest łatwym zadaniem. Istnieją jednak sposoby, dzięki którym skutecznie można się pozbyć kuny domowej ze strychu.

Kuna ma bardzo dobry węch. Można więc to wykorzystać i spróbować przepędzić ją za pomocą substancji zapachowych, które można nabyć w sklepach ogrodniczych lub budowlanych. Poza tym sprawdza się również rozrzucenie po strychu sierści kota lub psa. Trzeba to jednak zrobić za pomocą rękawiczek, bo kuna, czując zapach człowieka, nie da się nabrać, że jest w niebezpieczeństwie. Pomóc może również wyniesienie na strych kostki do toalet. Jej zapach powinien działać na kunę drażniąco.

By pozbyć się szkodnika ze strychu, wokół domu warto zasadzić bylinę o nazwie komarzyca, która działa drażniąco nie tylko na komary, ale także kuny domowe. Poza tym rozwiązaniem może być pułapka żywołowna. Kunę można zwabić do niej za pomocą przysmaków. Jej działanie opiera się na specjalnym mechanizmie zapadkowym uniemożliwiającym ucieczkę. Jest ona bezpieczna dla złapanego zwierzęcia i umożliwia transport. Po złapaniu kunę najlepiej wywieźć daleko do lasu i wypuścić.

Poza tym chcąc uniknąć nieproszonego gościa na strychu, warto zadbać o prawidłowe wykończenie dachu. Wszystko po to, by kuna nie miała możliwości przedostania się do środka. Najlepiej zabezpieczyć wszelkie otwory wentylacyjne, wloty pod pokrycie i kominki wentylacyjne stalowymi kratkami i taśmą perforowaną.

