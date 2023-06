Karkówka, kiełbaska, warzywa - to między innymi tymi smakołykami zajadamy się podczas spotkania ze znajomymi przy grillu. I choć "kucharzenie" na świeżym powietrzu to czynność z gatunku tych przyjemnych, tak doprowadzenie grilla do czystości jest bardzo często uporczywe, nieprzyjemne i czasochłonne.

Jednym z najtrudniejszych do wyczyszczenia elementów grilla jest jego ruszt, który niemal w całości pokrywa się przypalonym tłuszczem, resztkami jedzenia i dymem. Po zakończeniu grillowania wszystkie pozostałości na ruszcie twardnieją, tworząc trudną do usunięcia skorupę.

Reklama

Na rynku dostępnych jest wiele chemicznych preparatów przeznaczonych do czyszczenia grilla, ale nie zawsze ich skuteczność i cena pokrywa się z naszymi oczekiwaniami. Warto zatem postawić na naturalny, prosty i szybki sposób, dzięki któremu dokładnie wyczyścimy ruszt. Wystarczy, że sięgniemy po połowę cebuli.

Czytaj także: Jak grillować, żeby nie dostać mandatu? Sprawdź, na co musisz uważać

Zdjęcie Ruszt grilla jest bardzo trudny w czyszczeniu / 123RF/PICSEL

Jak wyczyścić grilla za pomocą cebuli?

Choć może wydawać się to nieprawdopodobne, to zapewniamy, że działa. Połowa cebuli doskonale sprawdza się podczas czyszczenia grilla. Jak się do tego zabrać? To bardzo proste.

Pamiętajmy, że ruszt od grilla najlepiej czyścić, gdy jest on jeszcze ciepły, co nie spowoduje zaschnięcia osadzonych na nim resztek tłuszczu, sosów, warzyw czy mięsa. Jedną cebulę kroimy na pół, nabijamy na widelec i płaską częścią cebuli szorujemy po ruszcie.

Zdjęcie Cebula to doskonałe narzędzie do wyczyszczenia grilla / 123RF/PICSEL

Cebula doskonale zbierze cały brud z rusztu, a przy tym nie zostawi po sobie przykrego zapachu. Metoda czyszczenia grilla za pomocą cebuli będzie jeszcze skuteczniejsza, kiedy ruszt uprzednio spryskamy octem lub sokiem z cytryny. Gotowe!