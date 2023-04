Jak grillować, żeby nie dostać mandatu? Sprawdź, na co musisz uważać

Spis treści: 01 Czy można grillować na balkonie?

02 Chcesz rozpalić grilla w parku? Odpowiedz sobie na trzy pytania

03 A może grill w ogródku przy bloku?

04 Grill na plaży? Licz się z mandatem

Czy można grillować na balkonie?

Jeśli chodzi o grillowanie na balkonie, to nie jest to w jasny sposób uregulowane prawnie. Balkon jest częścią składową mieszkania, wobec tego, jeśli nie niszczymy wspólnego dobra lub nie zagrażamy bezpieczeństwu, to w teorii możemy grillować na balkonie. Jednak musimy zwrócić uwagę, czy nie zakazuje tego wewnętrzny regulamin. Musimy pamiętać także o tym, że gdy nie zgasimy grilla i pozostawimy go na balkonie, to możemy ponieść karę za to, że stworzyliśmy zagrożenie pożarowe.

Co więcej, polskie przepisy prawne nie zabraniają grillowania, niemniej jednak istnieje szereg ustaw i rozporządzeń, które znajdą zastosowanie w przypadku rozpalania grilla na tarasie, czy balkonie. Na przykład zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

Grill na balkonie? Teoretycznie prawo nie zabrania, ale...

Dodatkowo zabrania się przechowywania materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 st. C) oraz linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej, oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.

Również 7 ust. 2 ww. rozporządzenia oznajmia nam, że materiałów niebezpiecznych pożarowo nie możemy przechowywać w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, a także na tarasach i balkonach.

Chcesz rozpalić grilla w parku? Odpowiedz sobie na trzy pytania

Natomiast jeśli chodzi o grillowanie w parku czy lesie, to przede wszystkim, zanim rozpoczniemy rozpalanie ognia, powinniśmy sobie odpowiedzieć na następujące pytania:

Jak duże jest ryzyko stworzenia zagrożenia pożarowego?

Czy grill może przeszkadzać innym?

Kto jest właścicielem gruntu, na którym chcemy grillować i czy właściciel zezwala na to?

Dodatkowo przepisy prawa dość jednoznacznie określają kwestię grilla w lesie i na łące. Wystarczy spojrzeć do kodeksu wykroczeń, gdzie art.82 ust.3 mówi nam o tym, że

"Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany."

Rozpalając grilla musimy pamiętać o bezpieczeństwie

A może grill w ogródku przy bloku?

Małe ogródki w zabudowie szeregowej, podobnie jak balkony w blokach mogą być alternatywą dla spędzania tam wolnego czasu przy grillowaniu, pod warunkiem że gdy spółdzielnia zezwala na to w swoich regulaminach. Natomiast, jeśli nie regulują tego przepisy spółdzielni, to w dobrym tonie może być porozumienie się z sąsiadami, czy nie będzie im to przeszkadzało. Zazwyczaj nikt nie ma z tym problemu, jednak zdarzają się sąsiedzi, którzy mogą zgłaszać używanie otwartego ognia na policję lub na straż pożarną. Co prawda, zazwyczaj nie kończy się to mandatem, a jedynie pouczeniem lub spisaniem notatki służbowej.

Tak jak w przypadku grillowania na balkonie, musimy zachować wszelkiego rodzaju odległości od budynku, instalacji i innych łatwo zapalnych elementów.

Nie brakuje także miłośników grillowania na plaży. Jednak zanim zdecydujemy się na takie działanie, warto sprawdzić, czy można grillować na plaży.

Podobnie, jak wyżej w polskim prawie nie ma przepisów, które jednoznacznie zabraniałyby rozpalania grilla nad morzem, jednak musimy pamiętać o tym, że plaże są przestrzenią publiczną. Znalezienie pustej plaży jest trudne, a zakłócanie spokoju publicznego i stwarzanie zagrożenia pożarowego może skończyć się mandatem. Straż miejska może wystawić za to wykroczenie mandat nawet do 500 zł.

Co więcej, przed wejściem na teren każdej plaży możemy zobaczyć tablicę z regulaminem. Warto ją przeczytać i sprawdzić, czy jej zapisy umożliwiają grillowanie na plaży. W wielu przypadkach grillowanie bezpośrednio na plaży nie jest możliwe, ale często władze miast wyznaczają specjalne strefy, w których można rozpalić grilla. Zazwyczaj jednak położone są one nieco dalej od brzegu morza, ale umożliwiają bezpieczne grillowanie bez strachu o swój portfel.

