Ta funkcja deski sedesowej ułatwia sprzątanie. Sprawdź, czy twoja ją posiada

Sprzątanie łazienki to żmudna praca, dlatego wiele osób odkłada ją, ile tylko się da. Zwłaszcza szorowanie muszli klozetowej, z zakamarkami przy desce i klapie, wymaga sporej cierpliwości. Trzeba dodać, że właśnie w nich swój dom znajdują rozliczne bakterie i zarazki. Wiele naszych toalet posiada jednak pewne ułatwienie, pozwalające na szybsze przywrócenie higienicznego stanu - nie wszyscy jednak o nim wiedzą.



Szybsze sprzątanie toalety

Zdjęcie Mycie toalety jest bardzo ważne, ponieważ zapobiega gromadzeniu się osadu i kamienia / 123RF/PICSEL

By sprawdzić, czy nasza deska toaletowa wyposażona jest w ten zmyślny mechanizm, przyjrzyjmy się bliżej zawiasom pokrywy. Niektóre z nich można przesunąć, odkręcić lub odsunąć. Pozwoli nam to na szybki i łatwy demontaż deski. Dzięki temu zyskamy możliwość szybkiego i wygodnego umycia muszli, a sama pokrywa z deską jest również o wiele łatwiejsza do dezynfekcji, gdy nie musimy nad nią klękać.

W niektórych modelach toalet deskę z pokrywą możemy zdjąć dopiero po ich zamknięciu. Należy wtedy najpierw przesunąć lub wcisnąć odpowiedni element na zawiasie, zamknąć deskę, przesunąć zawias, aż do wysunięcia z uchwytów i dopiero wtedy zdjąć deskę i klapę.

Warto zachować przy tym ostrożność i delikatność, by zbyt dużą siłą nie uszkodzić żadnych elementów wyposażenia. Po zakończeniu dezynfekcji wystarczy założyć z powrotem deskę, wykonując te same czynności w odwrotnej kolejności.

