Zdrowie Czy kadzidła są szkodliwe dla zdrowia? Oto możliwe skutki ich palenia Mirra kojarzy się przede wszystkim z narodzinami Jezusa w Betlejem i Trzema Królami, którzy przybyli do stajenki wraz z podarunkami. Zgodnie z Ewangelią św. Mateusza prowadzeni przez Gwiazdę Betlejemską mędrcy przynieśli ze sobą mirrę, złoto i kadzidło. O ile tych dwóch ostatnich darów nie trzeba specjalnie przedstawiać, o tyle mirra nie dla wszystkich jest tak dobrze znana.

Tutaj trzeba podkreślić, że nie bez przyczyny mędrcy przynieśli ze sobą akurat te trzy podarunki. Każdy z nich był nie tylko drogocenny, ale przy okazji miał bogatą symbolikę. Otóż złoto świadczyło o władzy i królewskiej godności Jezusa, kadzidło podkreślało jego boską naturę, a mirra oznaczała człowieczeństwo Chrystusa.

Zdjęcie Mirrę można kupić w formie żywicy oraz olejku / 123RF/PICSEL

Co to mirra?

Mirra to nic innego jak wonna żywica pozyskiwana z drzew i krzewów balsamowca. Gatunki należące do tego rodzaju porastają przede wszystkim Afrykę oraz Bliski Wschód.

Gdy wypływa na wierzch, przybiera postać kruchych grudek. Można ją pozyskiwać poprzez rozcięcie kory, ale uznaje się, że najlepszej jakości mirra to ta, która samoistnie wycieka. Wówczas przybiera czerwonobrunatny kolor i jest znacznie cenniejsza.

Jej nazwa pochodzi z języków semickich i dosłownie oznacza "gorzki". Rzeczywiście, odznacza się cierpką, korzenną wonią, ale towarzyszy jej również niezwykle przyjemny zapach. Mirra jest więc aromatyczną żywicą, której właściwości są doceniane od tysiącleci. Wyglądem przypomina skrystalizowany miód bądź karmel.

Jakie właściwości ma mirra?

Właściwości mirry poznano wieki temu, a dzięki jej prozdrowotnemu działaniu jest wykorzystywana do dziś. Ta wonna żywica ma właściwości obniżające poziom złego cholesterolu oraz cukru we krwi. Poza tym wykazuje pozytywny wpływ na trzustkę oraz wątrobę.

Odznacza się działaniem przeciwbólowym, przeciwgrzybiczym oraz antyseptycznym i do tego wspomaga proces gojenia. Mirra jest w stanie regenerować skórę, a także wspomagać leczenie trądziku oraz innych chorób występujących w jej obrębie.

Na tym jednak nie koniec, bo żywica jest również pomocna w zwalczaniu infekcji jamy ustnej oraz gardła, sprawdza się w leczeniu hemoroidów poprzez właściwości tamujące krwawienie i przy okazji działa zbawiennie na nadmierną potliwość. Wykazano, że mirra ma właściwości relaksacyjne i kojące zmysły. Poza tym może wspomagać terapię stanów lękowych, nerwicowych oraz depresyjnych.

Zdjęcie Mirra to wonna żywica pozyskiwana z drzew i krzewów balsamowca / 123RF/PICSEL

Zastosowanie mirry

Mirra znalazła zastosowanie przede wszystkim w przemyśle farmakologicznym oraz kosmetycznym. Jest wykorzystywana podczas produkcji płynów do płukania jamy ustnej, past do zębów oraz maści na otarcia, skaleczenia i stłuczenia.

Mirrę można znaleźć w wielu balsamach oraz kremach, zwłaszcza tych przeciwzmarszkowych, a także środkach wspomagających leczenie infekcji górnych dróg oddechowych i hemoroidów. Jest również składnikiem antyperspirantów. Co ciekawe, ze sproszkowanej mirry przygotowuje się również lecznicze nalewki.

Mirrę można kupić w formie żywicy. W tej wersji jest najczęściej używana jako kadzidło. Poza tym sporym zainteresowaniem cieszy się olejek mirrowy. Jest on wykorzystywany do aromatyzacji, a także stosowany bezpośrednio na skórę. Zaleca się jednak rozcieńczać go z innym olejem.

Wielu dodaje go do ulubionych kremów i balsamów oraz past do zębów, wykorzystuje go podczas kąpieli, a także stosuje olejek mirrowy do przygotowywania domowych płukanek ust oraz gardła.

Już w czasach starożytnych doceniono działanie mirry. Wówczas za jej pomocą leczono nie tylko choroby układu oddechowego, ale także rozrodczego oraz pokarmowego. Wykorzystywano ją również do łagodzenia bólu, a także namaszczania i balsamowania zwłok. Poza tym uznawano, że pozytywnie wpływa na cykl menstruacyjny i go reguluje, a także uśmierza bóle miesiączkowe.

