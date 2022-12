Tak błyskawicznie i bez wysiłku wyczyścisz piekarnik. Brud i tłuszcz same odejdą

Spis treści: 01 Jak wyczyścić piekarnik? Zastosuj patent z garnkiem

02 Jakie garnki można włożyć do piekarnika?

Czyszczenie piekarnika bywa prawdziwą zmorą. Kapiący z potraw tłuszcz i resztki jedzenia pod wpływem wysokiej temperatury potrafią mocno przykleić się do jego ścianek. Nawet silne środki czyszczące niekiedy nie są w stanie przywrócić urządzeniu dawnego blasku.

Niektóre piekarniki mają co prawda funkcje samoczyszczenia - wówczas urządzenie nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury - 500 st. C i wszelkie resztki zanieczyszczeń spalają się. Proces ten jest jednak czasochłonny (program samoczyszczący trwa około 2-3 godziny) i pobiera sporo energii elektrycznej. Lepiej więc spróbować innych, tańszych i szybszych alternatyw.

Jak wyczyścić piekarnik? Zastosuj patent z garnkiem

Pachnąca, żywa choinka prosto z lasu? Samowolka może srogo kosztować Istnieje jeden trik, który nie wymaga użycia chemii, ani wielu godzin, a działa naprawdę świetnie. W ten sposób twój piekarnik będzie lśnił bez wysiłku. Aby wyczyścić piekarnik przy pomocy garnka, należy wlać do naczynia szklankę wody, pół szklanki octu, a także sok z jednej cytryny, która pochłonie nieprzyjemną woń i odświeży zapach wewnątrz urządzenia.

Upewnij się wcześniej, że garnek jest wykonany z tworzywa odpornego na wysoką temperaturę. Naczynie wstaw do piekarnika na środkową półkę na 30 minut i ustaw temperaturę 250 st. C. Po tym czasie wyłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia. Szybko zauważysz, że para wodna, która wydobywała się z garnka, wspaniale zadziałała. Ten sposób sprawi, że tłuszcz oraz resztki jedzenia same odejdą od ścianek piekarnika - wystarczy tylko przetrzeć je wilgotną ściereczką, bez szorowania.

Jakie garnki można włożyć do piekarnika?

Nie wszystkie naczynia będą odpowiednie do tego typu zabiegu. Niektóre pod wpływem temperatury mogą się stopić, pęknąć lub zniszczyć. Garnki wykonane z tym materiałów możesz bez obaw poddać wysokiej temperaturze:

żeliwne

metalowe (aluminiowe)

ze stali nierdzewnej

ceramiczne