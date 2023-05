Spis treści: 01 Najlepsza metoda na walkę z chwastami. Czym jest ściółkowanie?

Najlepsza metoda na walkę z chwastami. Czym jest ściółkowanie?

Ściółkowanie truskawek to jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych grządek. Polega on na wysypaniu przestrzeni pomiędzy rzędami odpowiednio przygotowaną ściółką. Taki zabieg przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim chroni plantację przed rozrostem chwastów, poprzez ograniczenie dostępu światła i utrudnieniem im kiełkowania. Dodatkowo ściółkowanie chroni glebę przed nadmiernym nagrzewaniem i parowaniem. Dzięki temu łatwiej jest utrzymać odpowiedni poziom wilgotności w glebie, przez co truskawki są mniej narażone na suszę.

Ściółkowanie chroni też truskawki przed atakami chorób grzybowych. Dzięki niemu owoce szybko przesychają po deszczu, a także nie stykają się z wilgotną powierzchnią gleby, przez co nie są pokryte piaskiem. Inną zaletą jest dodatkowe nawożenie ziemi ściółką organiczną. Dostarcza one grządkom istotnych składników pokarmowych, które są powoli uwalniane do gleby. Truskawki, przy których podłoże jest pokryte ściółką, dają duże i dorodne plony.

Plantacja ze ściółką jest bardziej przewiewna, rośliny mają więcej powietrza i więcej słońca, więc truskawki są większe i lepiej dojrzewają wypowiedział się doradca rolniczy Jarosław Górski dla AgroFaktu.pl.

Słoma, kora czy też mata - czym ściółkować?

Do ściółkowania podłoża możemy wykorzystać ściółkę organiczną taką jak słoma i kora drzew iglastych, czy też ściółkę nieograniczoną np. matę ściółkującą lub czarną folię. Każda opcja ma swoje wady i zalety. Najlepiej do ściółkowania truskawek nadaje się słoma żytnia lub pszenna, którą warto zebrać tuż po deszczu. Z kolei nie nadają się do tego słoma owsiana lub siano, ponieważ szybko gniją. Jeśli chodzi o korę, najlepiej sprawdzi się częściowo skruszona i kompostowana.

Nieorganiczne ściółki, takiej jak mata ściółkująca wykonana z polipropylenu nie tylko chroni przed chwastami, ale i nie przepuszcza pleśni ani grzybów. Dzięki temu doskonale zapobiega gniciu truskawek.

Na popularnej facebookowej grupie "Fajny Ogród - grupa dyskusyjna", miłośnicy ogrodnictwa wymieniając się między sobą wskazówkami dotyczącymi ściółkowania, do tego zabiegu polecają również skoszoną trawę. Ważne jest jednak, aby taka trawa była wysuszona i dobrze rozdrobniona. Jej warstwa powinna być równomiernie i dość cienko usypana, na nie więcej niż 1-2 centymetrów.

Ja już kilkanaście lat ściółkuje, widzę same zalety. [...] Ciepło, zatrzymuje się wilgoć w ziemi, brak chwastów i ekologicznie!!! Składniki pokarmowe z trawy, wracają do ziemi wymieniła zalety jedna z użytkowniczek.

Kiedy ściółkować truskawki? Najlepszy termin

Odpowiednim terminem ściółkowania truskawek jest wiosna, czyli czas, w którym słońce powoli zaczyna ogrzewać glebę. O terminie ściółkowania wypowiedział się ekspert Jarosław Górski, doradca rolniczy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dla serwisu AgroFakt.pl.

Ściółkowanie powinno być wykonane tuż przed kwitnieniem lub najpóźniej w okresie kwitnienia, kiedy kwiatostany są podniesione, gdyż wówczas dokładne wykonanie tego zabiegu jest jeszcze możliwe wymienił.

Jak ściółkować grządki w ogródku?

Ściółkę należy nakładać na wilgotną, ale nie mokrą glebę. Przed jej wysypaniem musimy najpierw delikatnie spulchnić podłoże i upewnić się, że jest ono wolne od chwastów. Jeśli jednak te zdążyły się już pojawić, należy je najpierw usunąć. Z odpowiednio przygotowanej ściółki usypujemy równą warstwę o grubości kilku centymetrów. Warto kierować się zasadą, w myśl której lepiej ściółkować częściej, ale cienką warstwą, aniżeli rzadziej usypując warstwę grubą. Zbyt gruba warstwa może doprowadzić do odcięcia tlenu od gleby, co w rezultacie uśmierciłoby pożyteczne dla roślin organizmy. Dodatkowo ściółka nie powinna bezpośrednio stykać się z łodygami roślin, ponieważ może prowadzić to do ich gnicia.

Taki zabieg możemy przeprowadzić zarówno na naszych działkach, jak i w ogródkach. To świetne rozwiązanie na walkę z chwastami, które jednocześnie jest bezpieczne zarówno dla człowieka, jak i zwierząt. Warto też pamiętać, aby po zakończonym owocowaniu usunąć z grządek ściółkę, która może stać się siedliskiem grzybów i innych patogenów.