Koci ogon: Trzeba na niego uważać

Jeśli ktokolwiek zastanawiał się, do czego kotu służy ogon, to spieszymy z odpowiedziami. Okazuje się, że spełnia on kilka ważnych dla tego cudownego stworzenia funkcji. Przede wszystkim pozwala mu utrzymywać równowagę, kiedy zwierzę chodzi po wąskich powierzchniach. Do tego ta część ciała odpowiada za możliwe kocie aktywności: wysokie skoki, bieganie, nagłą zmianę kierunków, ale także jest kluczowy w amortyzowaniu ewentualnych upadków i pomaga kotu spadać na przysłowiowe cztery łapy.

Koci ogon uznawany jest również za "narząd" zmysłu, ponieważ to właśnie w tamtym miejscu ma także zlokalizowane receptory czuciowe. Dzięki nim możliwe jest np. przeciskanie się przez wąskie szczeliny, kiedy zwierzę nie ma możliwości się obrócić.

Jeśli mamy kota w domu albo po prostu chcemy się z nim zaprzyjaźnić lub chcemy poznać jego naturę, warto się mu po prostu przyglądać, ponieważ może zdradzić jego humor albo zamiary.

Jak odczytać ruchy kociego ogona?

O ile w przypadku psów ruchy ogona są jednoznaczne i czytelne, to koci ogon działa zupełnie inaczej: jeden koci "gest" może oznaczać wiele rzeczy. Dlatego trzeba przyglądać się również ułożeniu uszu, czy wąsów, zwanymi wibrysami. Jeśli obie te części są przy ciele, to znak, że kot może być albo zestresowany, albo agresywny. Dodatkowo trzeba przypomnieć jeszcze jedno: kocie ruchy nie oznaczają tego samego, co w przypadku psów! Stąd też - prawdopodobnie - wynika od dawna niechęć między tymi dwoma gatunkami.



Zwróć uwagę na koci ogon!

Widzimy kota, który macha ogonem? To wcale nie znaczy, że cieszy się na widok człowieka. Zwłaszcza wtedy, kiedy ruchy są bardzo intensywne i mocne tak, że uderzają tą częścią ciała o podłoże. To znak, że kot jest zdenerwowany i z całą pewnością nie czuje się komfortowo. Takie machanie może być również wynikiem stresu oraz wektorem do potencjalnego ataku. Machanie przez kota ogonem może być również wynikiem.... zaciekawienia i zainteresowania. Wtedy jednak ruchy są zdecydowanie mniej intensywne, za to są płynne i delikatniejsze. To może być również zachęta do zabawy.

Szczęśliwy kot? Ogon zdradza jego humor

Kot jest zrelaksowany i szczęśliwy? Jego ogon jest swobodnie opuszczony, a mruczek przechadza się dystyngowanie na lekko ugiętych łapkach. Jeśli faktycznie tak się zachowuje w naszej obecności, to czuje się w naszym otoczeniu dobrze i z całą pewnością jest dobrze traktowany. A co oznacza, kiedy kot na nasz widok do nas idzie, delikatnie mruży oczy i podnosi ogon? To znak, że nastawiony jest do nas przyjaźnie i - jeśli nas nie zna - chce po prostu na poznać. W przypadku, gdy mruczek podchodzi albo podbiega do nas, a równocześnie ma podniesiony ogon z zakrzywioną ku dołowi końcówką, wiadomo wtedy, że zwierzak czuje do nas sympatię i chce się z nami przywitać.

Widzisz taki ogon kota? Musisz koniecznie uważać

Warto również wiedzieć, kiedy kot może... cierpieć. Niestety, w tej sytuacji są bardzo skryte i skrzętnie chowają się przed ludzkim wzrokiem, ale kiedy widać kota, który leży z podkulonym ogonem mocno dociśniętym do brzuszka, to na pewno znak, że czuje ból i jak najszybciej trzeba się z nim udać do weterynarza. Zwierzęta czasami, nawet kiedy siedzą, trzymają ogon blisko swojego ciała, a czasami jego końcówka opiera się na łapkach. Wtedy taki kot nie jest do końca pewny siebie, ale bacznie obserwuje to, co dzieje się dookoła niego.

Z kociego ogona można również odczytać jego strach i zdezorientowanie: to bardzo charakterystyczne zachowanie, ponieważ akurat ta część ciała jest zazwyczaj podniesiona do góry i napuszona.

