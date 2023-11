"Koty nie mają mimiki" - powiedział kiedyś mój znajomy, a zdanie to przez wiele lat powracało w naszych rozmowach, jako przedmiot przyjacielskiego sporu. Ja czy to na żywo czy za pomocą zdjęć pokazywałem, jak różne wyrazy twarzy potrafi przybierać mój własny kot, kolega odpierał argumenty mówiąc, że to tylko ułożenie uszu/oczu/nosa, a nie żadna mimika. Spór ciągnąłby się pewnie w nieskończoność, gdyby nie fakt, że chyba właśnie rozsądziły nas amerykańskie badania. I to - zauważam to z niekłamaną satysfakcją - na moją korzyść.

276 - tyle różnych wyrazów pyszczka potrafią przybrać koty. Tę precyzyjną liczbę wskazują badaczki Lauren Scott i Brittany N. Florkiewicz, które część swojej naukowej pracy poświęciły badaniu ekspresji mruczków. Wnioski ze swojej pracy opublikowały na łamach "Behavioral Processes."

Dla celów naukowych przez rok przyglądały się 53 kotom przebywającym w kociej kawiarni w Los Angeles. Wszystkie były domowymi, krótkowłosymi osobnikami, a w grupie badawczej znalazły się zarówno kotki jak i kocury. Interakcje między nimi zostały zarejestrowane, a nagranie stało się przedmiotem naukowej analizy.

Zdaniem badaczek na nagraniu można zauważyć 276 różnych wyrazów kocich mordek, które są kombinacjami 26 unikatowych niewielkich ruchów, obejmujących takie elementy jak: pozycja uszu, mruganie, poruszanie wąsami czy marszczenie nosa.

Zrozumieć koci język

Zdjęcie Warto przyglądać się kocim wyrazom twarzy / 123RF/PICSEL

Naukowczynie podjęły się również kategoryzacji kocich min, 45 proc. z nich uznając za przyjazne, 37 proc. za agresywne, a 18 proc. za dwuznaczne.

"Badania pokazują, że dobrze jest przyglądać się uszom, oczom i wąsom kota, by sprawdzić, czy jest przyjacielsko nastawiony" - tłumaczyła jedna z badaczek serwisowi Earth.com. "Ich mordki dostarczają również wielu informacji na temat prawdopodobieństwa ataku. Ludziom może się wydawać, że mimika kotów służy wyłącznie do ostrzegania innych osobników, ale w rzeczywistości pokazuje, jak towarzyskie i tolerancyjne potrafią być koty domowe".

Naukowczyniom udało się również "rozkodować" kilka kocich grymasów. Jak czytamy w "Smithsonian Magazine", zdaniem badaczek koty mają tendencję do zbliżania uszu i wąsów podczas przyjaznych interakcji i oddalania ich, gdy sytuacja robiła się napięta. Podczas sytuacji stresowych zaś, zwężały źrenice i kładły uszy na płasko.

Po co prowadzić takie badania? Oczywiście po to, by lepiej zrozumieć naszych czworonożnych przyjaciół. Kto wie, może kiedyś uda się rozkodować każdy z 276 kocich grymasów i dzięki temu stworzyć rodzaj "kociego słownika"? Zainteresowanych lekturą na pewno by nie zabrakło.