Porady Dlaczego kot śpi na plecach? Lepiej nie lekceważ tego zachowania Właściciele kotów zastanawiają się często, co chcą im przekazać te tajemnicze i intrygujące zwierzęta. Wiemy, że gdy mocno uderzają ogonem lub stroszą grzbiet, są zdenerwowane, a nawet szykują się do ataku. Gdy uciekają przed nami za szafę lub pod łóżko, czują się niepewnie lub po prostu szukają samotności. Gdy wystawiają brzuszek, zapraszają do zabawy, pokazując, że darzą nas zaufaniem i czują się przy nas bezpiecznie.

Innym intrygującym zachowaniem kota może być także ciągłe wchodzenie na właściciela. Niektóre koty tylko czekają na moment, kiedy ich człowiek usiądzie lub położy się na sofie, by wskoczyć na niego i podotykać łapkami. Co to oznacza?

Kot kładzie na tobie łapki? Przekazuje ważny komunikat

Gdy kot podchodzi do właściciela i kładzie na nim lekko ugiętą łapkę, to znak, że czuje się przy nim komfortowo i bezpiecznie. Koty mają swoich "ulubionych ludzi" i tylko z nimi pozwalają sobie na taką bliskość. Gdy kot dotyka "swojego człowieka" łapkami, chce mu przekazać, że darzy go bezgranicznym zaufaniem. Kocie łapki są wyjątkowo wrażliwe na dotyk, więc taki kontakt, to jasny sygnał, że kot czuje się całkowicie bezpiecznie.

Są jednak sytuacje, kiedy takie zachowanie nie oznacza nic dobrego! Jeśli kot kładzie na człowieku wyprostowaną łapkę i lekko go odpycha, to znak, że potrzebuje spokoju i nie szuka w tym momencie towarzystwa. Nie oznacza to oczywiście, że kot nie lubi już swojego opiekuna - po prostu w tym momencie chce być sam.

Czasem kot energicznie dotyka człowieka łapkami, ale jego zachowanie świadczy o tym, że chce po prostu zwrócić na siebie uwagę. W takiej sytuacji warto pobawić się chwilę z mruczkiem lub... wypełnić jego miseczkę ulubionym przysmakiem.

