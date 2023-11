Dlaczego kot wybrał właśnie ciebie? On wiedział, co robi

Najczęściej przygoda z kotami rozpoczyna się "przypadkiem". Zwierzak podbiega do ciebie lub nawet sam wprowadza się do twojego domu. Dla kota jednak nie jest to niczym nieprzemyślanym. Jeśli dalej myślisz, że wybrałeś swojego kota lub pozwoliłeś mu ze sobą zamieszkać, to kot śmieje ci się właśnie w twarz. Zwierzę dobrze wiedziało, co robi, a jego wybór nie był losowy. Dlaczego zostałeś "wybrańcem"? Powodów może być kilka.

Warto być świadomym tego, że koty są zwierzętami o niezwykle rozwiniętej intuicji. Potrafią wyczuć, czy dany człowiek jest tym jedynym. W takiej sytuacji nie ma odwrotu, jeżeli kot tak postanowił, tak musi być. Próby opierania się mogą okazać się bezskuteczne, gdyż on nie będzie potrzebował kluczy, aby wejść do domu. Ten, kto ma kota, ten wie, o czym mowa. Kot jest w stanie rozpoznać, czy połączy go chemia z daną osobą, a jego intuicja jest niezawodna.

Kot umie rozpoznać, czy polubi się z danym człowiekiem. To bardzo mądre zwierze

Istotne dla kota jest dopasowanie osobowości. Pupil musi czuć się dobrze przy swoim domniemanym właścicielu. Zważając na to, że koty bardzo często uznawane są za indywidualistów i rzadko łaszą się do pierwszej lepszej osoby, jest to sporym zaszczytem. Mają mniejsze zaufanie do ludzi, niż dla przykładu psy. Koty bardzo często wybierają spokojniejszych domowników, którzy nie będą przekraczać ich strefy komfortu.

Kot jest bardzo spostrzegawczym zwierzęciem i zwraca uwagę na wszystkie detale. Ocenia człowieka po jego zapachu, sposobie poruszania się, a nawet energii. Mówi się, że kot najczęściej wybiera osobę bardziej rozwiniętą duchowo, z którą czuje zgodność. Jeśli ktoś ma złe intencje wobec niego, kot będzie doskonale o tym wiedział.

