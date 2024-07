Starannie wypielęgnowany trawnik jest powodem do dumy dla niejednej osoby. To przyjemne uczucie mija błyskawicznie, gdy zauważamy pojawienie się krecich kopców niweczących nasz wysiłek i staranie o jak najlepszy efekt wizualny. To dopiero początek listy przewinień zwierzęcia, które doprowadzają ogrodników do szału.