Grzyby w lipcu to bogactwo gatunków, które trafiają na talerze polskich grzybiarzy. Najbardziej pożądany i popularny to borowik szlachetny. Można go poznać po dużym, brązowym kapeluszu i masywnym, jasnym trzonie. Jego miąższ jest biały i nie zmienia koloru po przecięciu, a o jego walorach decydują przyjemny, delikatny smak oraz wyjątkowy zapach. Grzyby w lipcu rosnące w polskich lasach to także kurka. Ma ona charakterystyczny żółty kolor, lejkowaty kształt i karbowany brzeg kapelusza. Jej miąższ jest biały oraz jędrny, a zapach przywodzi na myśl owoce. Kurkę łatwo pomylić z lisówką pomarańczową, trzeba więc dobrze przyglądać się swoim zbiorom.

Jakie grzyby rosną w lipcu? Podczas leśnych spacerów warto również rozglądać się za podgrzybkiem brunatnym. Posiada on brązowy kapelusz i ciemny trzon z siateczkowatą powierzchnią. Miąższ jest jasny, po przecięciu lekko sinieje. Podobnie jak borowik intensywnie pachnie oraz świetnie smakuje. Szukając grzybów w lipcu nie sposób nie wspomnieć o koźlarzu. Można go poznać po charakterystycznym trzonie, pokryty ciemnymi łuskami. Kapelusz może mieć różne kolory w zależności od gatunku, może być więc brązowy, czerwony lub pomarańczowy.

Grzyby w lipcu to także idealne na poranną jajecznicę maślaki. Te posiadają śluzowate, brązowe kapelusze i żółtawy trzon z pierścieniem. Miąższ maślaków jest jasnożółty. Jeżeli w lipcu przez dłuższy czas jest sucho, w polskich lasach pojawiają się również gołąbki. Te mają wspaniały smak, jednak niektóre gatunki gołąbków są trujące. Ich rozpoznanie utrudnia przede wszystkim różnorodność kolorów kapeluszy, dlatego można je pomylić z muchomorem.

Gdzie na grzyby w lipcu?

Trwająca od kilku tygodni pogoda w Polsce sprawia, że obecnie w lasach najwięcej jest kurek. Potwierdzają to doniesienia samych grzybiarzy, którzy dzielą się swoimi zbiorami w mediach społecznościowych. Jedno wyjście to nawet wiaderko tych żółtych, pysznych grzybów. Kurki można zbierać obecnie pod Słupskiem, Cieszynem czy Koszalinem, ale ich wysyp jest także widoczny w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu czy w woj. lubuskim. Jak donoszą grzybiarze nie brakuje ich także pod Toruniem:

"Pół wiaderka kurek las głównie brzozy i sosny jest sporo małych kurek wiec może będzie lepiej bo w lesie mokro" - chwali się jedna z internautek w serwisie grzyby.pl.

Gdzie szukać kurek? Te głównie występują w lasach iglastych i mieszanych, często na kwaśnych glebach. Oczywiście kurki to nie jedyne grzyby w lipcu, po które warto się wybrać do lasu. Choć rzadziej niż kilka tygodni temu, grzybiarze donoszą o zbiorach borowika szlachetnego. Ten, gdy tylko warunki atmosferyczne na to pozwalają, rośnie najczęściej w lasach liściastych i iglastych, zwłaszcza pod dębami, bukami, świerkami i sosnami.

Gdzie rosną prawdziwki? Te szlachetne grzyby, jak donoszą grzybiarze, można spotkać między innymi w okolicach Nowego Sącza w woj. Małopolskim czy pod Wadowicami. Niestety po pierwszym większym wysypie borowików na południu kraju prawdziwków w lasach brakuje.

Pocieszyć za to można się kozakami, maślakami czy gołąbkami. Te można spotkać w lasach powiatu poznańskiego, cieszyńskiego czy gliwickiego. Koźlarz preferuje lasy liściaste, często spotykany jest pod brzozami lub osikami i tu należy go szukać. Z kolei maślak zwyczajny występuje głównie w młodych lasach sosnowych. Gołąbki natomiast można spotkać w towarzystwie brzóz, jednak rosną one także w obszarach podgórskich i górskich w okolicach krzewów borówek.

