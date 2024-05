Sporym zagrożeniem dla intensywności kwitnienia krzewu są jednak wiosenne przymrozki. Hortensja to bowiem jedna z tych roślin, która rozwija pąki na pędach ubiegłorocznych. Jeśli te więc przemarzną, krzew nie wypuści kwiatów w danym roku. Nie oznacza to jednak, że jest zupełnie skazany na wykopanie z ogrodu.

Samo cięcie regenerujące opiera się na usunięciu zbrązowiałych, suchych i uszkodzonych pędów przy jednoczeniu pozostawieniu jak najdłuższych, zdrowych fragmentów. To one będą dla rośliny podstawą do odbicia się. Stare i suche części rośliny należy przyciąć przy samej ziemi. Warto jednak zachować uwagę i dokładnie przyglądać się kolejnym ich częściom - tak, by nie usunąć zdrowych fragmentów. Po takim zabiegu w sierpniu roślina znów wypełni się nowymi pąkami.