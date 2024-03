Hortensje są uwielbiane przez ogrodników i hodowców, którzy pracują nad coraz to nowymi odmianami. W tej chwili mamy setki ich odmian i ta liczba wciąż rośnie. Sposób pielęgnacji hortensji czasem nieco się różni w zależności od odmiany, ale pewne żelazne zasady są wspólne dla wszystkich:

nawożenie: nawozy dedykowane hortensjom lub do roślin kwasolubnych. Najważniejsze terminy to wiosna i późne lato.

cięcie: najbezpieczniejszy termin to wiosna, przed okresem wegetacji, w marcu. Sposób cięcia zależy od odmiany hortensji;

Odpowiednio zadbane hortensje odwdzięczą się obfitymi, dekoracyjnymi kwiatami. Te rośliny kwitną bardzo długo - od czerwca do października.

Nawóz ze skórek bananów do hortensji - dobry pomysł?

Skórki banana zawierają dużo potasu i fosforu, dzięki czemu stanowią świetny nawóz do roślin . Oprócz tego znajdziemy w nich też związki siarki i wapnia. To składniki, które najczęściej znajdują się w kupnych odżywkach. Nie tylko odżywiają rośliny, ale również odstraszają szkodniki.

Czy jednak nawóz ze skórek bananów do hortensji to dobry pomysł? Tak, ale nie w nadmiarze. Wprawdzie potas i fosfor wspomagają rozwój rośliny, ale dostarczone w nadmiarze mogą hamować wchłanianie innych składników. Problematyczna jest również zawartość wapnia w bananach, który odkwasza glebę. Tymczasem hortensje wolą kwaśny odczyn podłoża. Dlatego w przypadku tych roślin, nawóz z bananów warto wzbogacić dwoma łyżkami fusów z kawy. Nie należy też stosować go częściej niż raz na półtora miesiąca.