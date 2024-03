Długie i sztywne liście sansewierii cechują się eleganckim wyglądem. Roślina jest na tyle uniwersalna, że doskonale pasuje do różnorodnych aranżacji wnętrz, zarówno tych tradycyjnych, jak i bardziej nowoczesnych. Kwiat doniczkowy nie wymaga przeprowadzania skomplikowanych zabiegów, a właściwie im ma więcej spokoju, tym lepiej dla jego kondycji.

Największym błędem w uprawie sansewierii jest nadgorliwość, zwłaszcza w odniesieniu do podlewania. Jako sukulent wężownica bardzo dobrze znosi susze. Nadmiar wilgoci doprowadza z kolei do szybkiego gnicia rośliny.

Umiarkowane i niezbyt częste podlewanie sansewierii to podstawa pielęgnacji

123RF/PICSEL

Przyjmuje się, że wężownica potrzebuje umiarkowanego podlewania co dwa-trzy tygodnie . Zanim chwycisz za butelkę z wodą, wykonaj prosty test. W tym celu włóż do ziemi w doniczce palec i sprawdź wilgotność podłoża. Roślinę podlewaj dopiero w momencie, gdy będzie suche.

Grunt to szybka reakcja. Jak rozpoznać, że sansewieria jest przelana? Roślina zasygnalizuje to zmianą wyglądu, którą trudno przeoczyć. Do najczęstszych objawów przelania należą: