W rondelku zagotujemy wodę z masłem i odrobiną soli. Ściągamy z palnika, dodajemy szybko mąkę i od razu za pomocą trzepaczki energicznie mieszamy, aż powstanie gładka i lśniąca masa. Całość studzimy, a kiedy ciasto jest już zimne, miksujemy i dodajemy po jednym jajku. Kiedy całość ma jednolitą konsystencję, blachę wykładamy papierem do pieczenia i rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Masę przekładamy do rękawa cukierniczego (można zastąpić go grubym workiem foliowym, a jeden róg ucinamy) i na blasze wyciskamy ptysie, które będą mniej więcej wielkości orzecha włoskiego. Ptysie wkładamy do rozgrzanego piekarnika i pieczemy ok. 15-20 minut, aż będą zarumienione.