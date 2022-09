Takiej wątróbki nie kupuj. Stracisz pieniądze i zdrowie

Spis treści: 01 Dlaczego warto jeść wątróbkę?

02 Jak wybrać świeżą wątróbkę?

Kuchnia ​Podroby to jedzenie dla ubogich? Niekoniecznie! Wątróbka zdecydowanie nie cieszy się sympatią wielu osób. Sięgają po nią tylko nieliczni, a warto podkreślić, że jest ona źródłem cennych składników odżywczych.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie wszyscy mogą ją jeść. Powinny jej unikać osoby borykające się m.in. z dną moczanową, nadciśnieniem oraz miażdżycą. Wątróbki nie powinny jeść także kobiety w ciąży.

Wątróbka to przede wszystkim bomba witaminowa. Zawiera m.in.:

wzmacniającą i chroniącą skórę witaminę A

wspomagające system nerwowy witaminy z grupy B

jest także bogata w minerały takie jak miedź, cynk, magnez, wapń, żelazo i potas, oraz cenne dla budowy komórek białko

Podroby nie mają wielu zwolenników. Zwłaszcza wątróbka nie przypadła do gustu wielu osobom. Wszystko przez fakt, że pełni ona funkcję oczyszczania organizmu z toksyn. Warto jednak mieć na uwadze, że wątroba ich nie magazynuje, a więc nie zjadamy ich wraz z potrawą.

Zdjęcie Na wątróbkę warto również zwrócić uwagę zaraz po obróbce termicznej / 123RF/PICSEL

Jak wybrać świeżą wątróbkę?

Wybierając się do sklepu po wątróbkę, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Wszystko to w trosce o własne bezpieczeństwo. Zjedzenie nieświeżej wątróbki może skończyć się zatruciem i problemami żołądkowymi, a przy okazji zakup ten okaże się stratą pieniędzy.

Świeża wątróbka odznacza się jednolitym, ciemnokrwistym kolorem. Do tego jest śliska w dotyku oraz lśniąca. Natomiast, gdy widnieją na niej przebarwienia, przybiera szary lub nawet czarny kolor, to oznaka, że nie nadaje się już do spożycia.

O świeżości wątróbki bardzo dużo powie jej zapach. Gorzko-kwaśna woń oznacza, że wątróbka zaczyna się już psuć. Warto również zwrócić na nią uwagę zaraz po obróbce termicznej. Jeśli zmieniła kolor na szary lub czarny, to w trosce o własne zdrowie lepiej jej nie jeść.

