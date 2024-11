Syrop z czosnku

Czosnek jest najlepiej przebadanym produktem ziołowym i nie bez przyczyny zyskał miano "naturalnego antybiotyku". Zawiera silne substancje bioaktywne (m.in. allicynę), które pomagają zwalczać bakterie (m.in. Escherichię, Salmonellę czy Klebsiellę), wirusy (np. grypa typu A i B, cytomegalia, wirus zapalenia płuc) i grzyby. Wykazuje silne właściwości przeciwzapalne, a nawet przeciwnowotworowe. Badania wykazały też, że wzmacnia i reguluje reakcje komórkowe układu odpornościowego.

Składniki:

2 główki czosnku,

1/3 szklanki naturalnego miodu,

sok z jednej cytryny,

szklanka przegotowanej, przestudzonej wody.

Ząbki czosnku obieramy i przeciskamy przez praskę, wkładamy do słoika. Dodajemy miód i cytrynę, mieszamy. Syrop wkładamy do lodówki na 24 godziny, spożywamy 2 razy dziennie po jednej łyżce.

Syrop z cebuli

Syrop z cebuli jest szczególnie polecany dla dzieci ze względu na łagodniejszy i słodki smak. Cebula zawiera związki siarki i antyoksydanty (m.in. kwercetynę), które wykazują silne właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne i przeciwwirusowe. Łagodzą też kaszel przy astmie czy zapaleniu oskrzeli. Syrop z cebuli nie tylko rozrzedzi wydzielinę zalegającą w drogach oddechowych, ale pomoże też zwalczyć uporczywy ból gardła.

Składniki:

2 duże cebule,

4 łyżki cukru lub naturalnego miodu.

Cebule należy obrać i drobno pokroić, a następnie przełożyć do słoika warstwowo na zmianę z cukrem. Słoik najlepiej położyć w ciemnym ciepłym miejscu na 3-4 godziny. Po tym czasie cebula puści sok. Syrop można "odcisnąć" i przelać do buteleczki. Syrop można spożywać po łyżeczce co 2-3 godziny.

Syrop z cebuli łagodzi ból gardła i pomaga zwalczyć bakterie i wirusy 123RF/PICSEL

Syrop z buraka

Syrop z buraka i miodu jest świetną alternatywą dla osób, które nie znoszą ostrego smaku i zapachu czosnku czy cebuli. Jest też łagodniejszy dla żołądka, ale równie skuteczny w zwalczaniu infekcji. Substancje bioaktywne znajdujące się w burakach nie tylko wzmacniają układ krwionośny (a w związku z tym cały organizm), ale też regenerują błony śluzowe, łagodzą chrypkę i ból gardła.

Składniki:

1 duży burak,

2 łyżeczki naturalnego miodu.

Buraka należy zetrzeć na tarce o drobnych oczkach, dodać miód i podgrzewać na małym ogniu przez 20 minut. Należy pilnować, żeby doprowadzić do zagotowania. Tak przygotowany syrop można spożywać po łyżce kilka razy dziennie.

Syrop z czarnuszki

Syrop z czarnuszki z dodatkiem anyżu i miodu to sprawdzony sposób na szybsze zwalczenie infekcji górnych dróg oddechowych. Rozrzedzi flegmę, ułatwi odkrztuszanie i pomoże pozbyć się stanu zapalnego. Działa też antybakteryjnie i przeciwwirusowo, ukoi uporczywy ból gardła.

Składniki:

3 łyżki nasion czarnuszki,

1 łyżeczka nasion anyżu gwiazdkowego,

6 goździków,

pół szklanki naturalnego miodu (np. lipowego).

Nasiona czarnuszki, anyżu i goździki należy zmielić w młynku lub zetrzeć na drobno w moździerzu, a następnie wsypać do szklanego słoika i zalać miodem. Całość najlepiej odstawić na jeden dzień (lub całą noc) do lodówki. Syrop (po łyżce) można dodawać do chłodnej wody lub herbaty, a także spożywać bezpośrednio na łyżeczce.

Syrop z czarnuszki działa przeciwzapalnie i ułatwia odkrztuszanie 123RF/PICSEL

Syrop z marchwi

Mało kto zdaje sobie sprawę z prozdrowotnych właściwości marchwi w kontekście zwalczania przeziębień. Tymczasem znajdujące się w niej substancje pomagają regenerować błony śluzowe, wspierają walkę z wirusami i bakteriami, usuwają flegmę z płuc i łagodzą ból gardła. Właściwości te potęgują się w połączeniu z miodem. Syrop z marchwi i miodu na pewno przypadnie do gustu nawet małym dzieciom.

Składniki:

5 średnich marchewek,

2 cm kawałek świeżego korzenia imbiru,

3 łyżki miodu (najlepiej spadziowego).

Marchewki należy obrać, pokroić na mniejsze kawałki i zagotować. Do wrzącej wody trzeba dodać starty na tarce imbir. Gdy marchewka będzie miękka, należy odlać wodę do innego naczynia. Marchew wraz z cząstkami imbiru blendujemy, po ostygnięciu dodajemy odlaną wodę z gotowania oraz miód, całość jeszcze raz blendujemy. Gotowy syrop można spożywać 5 razy dziennie po łyżce. Należy przechowywać go w lodówce w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Syrop z marchwi to mało znany, ale skuteczny sposób na infekcje górnych dróg oddechowych 123RF/PICSEL

Inne sposoby na infekcje

Oprócz stosowania domowych syropów, warto włączyć do diety naturalne probiotyki. Pomagają one odbudować naturalną florę jelitową, co jest kluczowe dla prawidłowej pracy układu odpornościowego. W codziennym menu powinny się więc znaleźć kiszone ogórki, kiszona kapusta czy zakwas z buraków, a także naturalne jogurty (bez dodatku cukru). W czasie infekcji wirusowej najlepszym lekarstwem jest też sen i odpoczynek oraz picie dużej ilości płynów (najlepiej 2 litry dziennie).

