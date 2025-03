Trzy trendy we fryzjerstwie, które warto wykorzystać wiosną 2025

Włosy po zimie często stają się słabe i matowe. Wówczas najczęściej pada decyzja, żeby ściąć długie włosy i dodać im nieco witalności. To dobry ruch, ale często także pojawia się pytanie, jaką fryzurę wybrać.

Z pomocą przychodzą najnowsze trendy, które już pojawiają się na horyzoncie. Wygląda na to, że w wiosennym sezonie 2025, będą królować trzy cięcia , które już są bardzo dobrze znane we fryzjerstwie.

Pierwszym z trendów jest niemal już nieśmiertelny bob . Wersja klasycznego boba, ale z asymetrycznymi cięciami i mocnym cieniowaniem wciąż jest nie do zdetronizowania. Ten styl podkreśla rysy twarzy i dodaje fryzurze dynamiki. Trend ten wywodzi się z chęci odświeżenia klasycznych cięć i nadania im współczesnego charakteru.

Drugim hitem tej wiosny może okazać się... grzywka . To zawsze spora zmiana dla wizualnego odbioru twarzy. Zwłaszcza długa, delikatnie rozchodząca się na boki grzywka, która dodaje fryzurze lekkości i odmładza wygląd, będzie w cenie, gdy tylko zrobi się cieplej.

Ten styl nawiązuje do modnych w latach 70. grzywek, które wracają do łask dzięki swojej uniwersalności i łatwości w stylizacji. Curtain bangs pasuje do różnych kształtów twarzy, szczególnie dobrze komponuje się z owalnymi i prostokątnymi twarzami, łagodząc ich rysy.