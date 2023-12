Te osoby powinny wystrzegać się pachnącej przyprawy. Udręka dla żołądka i jelit

Oprac.: Joanna Leśniak Porady

Właściwości lecznicze kardamonu znane są nie od dziś. Korzenna przyprawa nie tylko poprawia smak potraw i napojów, ale włączanie jej do diety może przysłużyć się zdrowiu. Sprzyja trawieniu, obniżaniu ciśnienia, usuwaniu toksyn i zwalczaniu stanów zapalnych. Wydaje się nie mieć minusów? To nie do końca prawda. Dziania uboczne kardamonu bywają nieprzyjemne, a szczególnie wrażliwa jest konkretna grupa osób. Sprawdź, czy do niej należysz.

Zdjęcie Kto powinien uważać na nadmiar kardamonu w diecie? / 123RF/PICSEL