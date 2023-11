Włącz do diety, by rozruszać jelita i obniżyć cholesterol. Jedzenie o jednej porze służy najbardziej

Oprac.: Joanna Leśniak Porady

Nie każdy wie o tym, że kiwi nazywane jest chińskim agrestem. Na tym nie koniec ciekawostek. Choć oczywistym jest fakt, że spożywanie owoców jest jedną z podstaw odpowiednio zbilansowanej diety, to czy wiesz, co daje jedzenie kiwi? Jest nie tylko skarbnicą witaminy C, ale przysłuży się także jelitom i oczyszczaniu organizmu. Wykazano również, że o jednej porze dnia właściwości kiwi są szczególnie pomocne.

Zdjęcie Co daje jedzenie kiwi każdego dnia? / 123RF/PICSEL