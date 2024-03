Ogrodnicze oko patrzy na wiele spraw z zupełnie nowej perspektywy. Do tej pory traktowałeś popiół drzewny wyłącznie w kategoriach odpadków, które trzeba odpowiednio zutylizować? Miłośnicy roślin, zarówno domowych, jak i ogrodowych, widzą w nim materiał na nawóz, który wzmacnia rośliny i pobudza je do kwitnienia oraz owocowania .

Co dalej? Prostą metodą na wykorzystanie popiołu drzewnego jest rozsypanie go w doniczce. Wymieszaj ostrożnie z ziemią, by środek miał szansę dostać się do głębszych warstw podłoża. Na koniec podlej skrzydłokwiat i obserwuj, jak rozwija się bujnie i bez żadnych zakłóceń.