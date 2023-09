Ten olej jest najlepszy do smażenia. Bije na głowę rzepakowy

Coraz więcej Polaków rezygnuje lub ogranicza spożycie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i wybiera te roślinne. To dobra informacja, bo mają one zdecydowanie korzystniejsze działanie na organizm. Nie wszystkie jednak oleje będą nadawały się do smażenia czy pieczenia. W Polsce panuje przekonanie, że najlepszym do tego tłuszczem jest olej rzepakowy - kupowany w naszym kraju na potęgę. Coraz częściej eksperci ds. żywienia i lekarze przed nim przestrzegają - chociażby ze względu na ryzyko zatrucia niebezpiecznym glifosatem. O tym, dlaczego olej rzepakowy - szczególnie ten sprzedawany w plastikowych butelkach może być szkodliwy dla zdrowia przeczytasz tutaj:

Reklama

Lekarz ostrzega przed popularnym olejem. Ten produkt zbiera żniwo

Specjaliści do smażenia polecają bardziej masło klarowane (ghee) czy np. olej kokosowy. Ostatnio jednak coraz więcej mówi się o oleju ryżowym, który jest jeszcze bardziej odporny na wysoką temperaturę.

Pozyskuje się go z otrąb ryżowych (czyli łusek otaczających ziarna ryżu). Coraz więcej wyników badań wskazuje na to, że jego wpływ na zdrowie jest nieoceniony - wykazuje mnóstwo prozdrowotnych właściwości.

Jakie właściwości ma olej ryżowy?

Na przestrzeni lat ustalono, że olej ryżowy:

Korzystnie działa na układ krążenia - Światowa Organizacja Zdrowia oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne podają, że powinno go spożywać osoby, które zmagają się z wysokim cholesterolem LDL oraz nadciśnieniem tętniczym

Może działać antynowotworowo - dzięki obecności antyoksydantów

Działa przeciwstarzeniowo - głównie za sprawą witaminy E, określają jako "witamina młodości"

Może być pomocny w trakcie menopauzy - w łagodzeniu uderzeń gorąca i innych przykrych symptomów

Pomaga kontrolować masę ciała - ze względu na specyficzną strukturę produkty nie jest wchłaniany tak bardzo jak inne oleje

Czytaj także: Eksperci wskazali najzdrowszy olej spożywczy. Deklasuje konkurencję

Do czego sprawdzi się olej ryżowy?

Olej ryżowy jest doskonałym wyborem z jeszcze jednego ważnego powodu - jego temperatura dymienia wynosi 230-250 st. C, a więc doskonale sprawdzi się do smażenia w głębokim i płytkim tłuszczu. Należy oczywiście pamiętać, że nie powinno się zbyt często przygotowywać posiłków w ten sposób - nie służy to ani zdrowiu, ani sylwetce.

Zdjęcie Olej ryżowy najwięcej cennych właściwości zachowuje, gdy jest spożywany w temperaturze pokojowej / 123RF/PICSEL

Olej ryżowy sprawdzi się również doskonale podczas gotowania, pieczenia, a także jedzenia w postaci surowej - wówczas zachowa najwięcej swoich prozdrowotnych właściwości. Będzie doskonałym dodatkiem do sałatek czy surówek.

Cenną cechą oleju ryżowego jest też jego neutralny, niewyczuwalny smak oraz zapach. Jedyną wadę stanowi cena - za litr oleju ryżowego trzeba zapłacić około 30 zł.