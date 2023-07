Widzisz ślady po grabiach na leśnym rozdrożu? Zachowaj czujność

Oleje spożywcze dzielą się na rafinowane i nierafinowane. Te pierwsze mają ciemniejszą barwę, pozbawione są smaku i zapachu, nadają się do smażenie i pieczenia. Najbardziej popularnym olejem wśród Polaków jest zdecydowanie olej rzepakowy, który ma wiele zalet. Substancje w nim zawarte:

poprawiają krążenie krwi,

przeciwdziałają chorobom serca,

ponadto jest skarbnicą witamin A, D, E i K.

Jednocześnie należy pamiętać, że olej rzepakowy zawiera niewielkie ilości kwasu erukowego, szkodliwego dla organizmu człowieka. Nie zaleca się więc spożywania go w dużych ilościach.

Olej rzepakowy najczęściej wykorzystywany jest do smażenia - jego temperatura dymienia to ok. 205 st. C. Jak się jednak okazuje, niektórzy eksperci przestrzegają przed kupowaniem tego produktu w plastikowych butelkach. Dlaczego?

Lekarka ostrzega przed olejem rzepakowym. "To samo zło!"

Lek. Dorota Helim-Sobkowiak zajmująca się edukacją o zdrowiu i żywieniu, która swoją wiedzą dzieli się nie tylko w gabinecie, ale także w mediach społecznościowych, opublikowała ostatnio post, który wzbudził ogromne poruszenie wśród internautów.

Okazuje się, że najbardziej popularny i masowo kupowany przez Polaków produkt jest szkodliwy dla zdrowia. Chodzi o olej rzepakowy sprzedawany w plastikowych butelkach. Zdaniem lekarki nie nadaje się on do jedzenia, a jego miejsce jest w koszu na śmieci. Co najwyżej można natłuścić nim granitowy zlewozmywak.

Gdzie jest miejsce oleju rzepakowego w plastikowej butelce? Tu. wyjaśniła dr Helim-Sobkowiak wskazując na kosz na śmieci.

Dlaczego olej rzepakowy w plastiku jest szkodliwy?

Zdjęcie Lek. Helim-Sobkowiak twierdzi, że olej rzepakowy spożywany zarówno na ciepło jak i zimno, może być niebezpieczny dla zdrowia / 123RF/PICSEL

Ekspertka wyjaśniła na Instagramie, jaki wpływ na zdrowie ma spożywanie oleju rzepakowego w plastiku.

Przede wszystkim to stany zapalne, złe samopoczucie i brak możliwości powrotu do zdrowia (…) Olej rzepakowy w plastikowej butelce to nasze największe zło, bez względu na to w jakiej spożywamy go postaci. wyjaśniła lekarka

Pod filmikami posypała się lawina komentarzy. Internauci pytali ekspertkę, czego zatem używać zamiast oleju rzepakowego?

W odpowiedzi lek. Helim-Sobkowiak wyjaśniła obserwatorom, że spożywanie oleju rzepakowego – szczególnie w plastiku, wiąże się z osłabieniem jelit, chorobami metabolicznymi, a także naraża na zatrucie glifosatem. Napisała też, że zdecydowanie lepiej jest smażyć na maśle klarowanym, oleju kokosowym czy też krótko na oliwie z oliwek.

Po pierwsze proszę pamiętać, że smażenie to ostateczność. Do bardzo krótkiej obróbki termicznej możemy wykorzystać oliwę z oliwek w szkle ciemnym, a jeżeli potrzebujemy użyć do wysokiej temperatury na dłużej to masło klarowane lub olej kokosowy z dobrego źródła. wyjaśniła ekspertka

Wielu lekarzy i dietetyków poleca też smażenie na oleju ryżowym - jego temperatura dymienia to aż 232 st. C, a niewielka lepkość tego produktu sprawia, że nie wsiąka on tak bardzo w potrawy.

