Eksperci wskazali najzdrowszy olej spożywczy. Deklasuje konkurencję

Mit oleju palmowego obalony

"Olej palmowy jest normalnym tłuszczem, z tym że jest to kategoria tłuszcze stałe. W porównaniu z innymi tłuszczami stałymi on wcale nie jest taki najgorszy, a że jest szkodliwy, to w ogóle nie ma mowy. Jako tłuszcz stały on jest bardzo przyzwoity" - wypowiedział się dla Newseria Lifestyle prof. dr hab. Krzysztof Krygier, ekspert w dziedzinie technologii tłuszczów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Olej palmowy zawiera prawie dwukrotnie mniej tłuszczów nasyconych niż olej kokosowy. W przypadku tego pierwszego proporcja nasyconych do nienasyconych to mniej więcej 1:1, natomiast olej kokosowy w około 90 procentach składa się z tłuszczów nasyconych. Spożywanie dużej ilości takich tłuszczów może prowadzić do wzrostu stężenia cholesterolu we krwi. Z tego powodu dietetycy sugerują, aby ograniczać ich spożycie w codziennej diecie, a maksymalna dzienna dawka tłuszczów nasyconych może wynosić około 13 gramów, czyli mniej więcej 120 kcal.

Zdjęcie Według eksperta olej kokosowy może być bardziej szkodliwy niż palmowy / 123RF/PICSEL

Ekspert wskazał najzdrowszy olej

Ekspert podkreślił, że faktycznie tłuszcze stałe są dużo mniej wartościowe w porównaniu do tych ciekłych. Oleje ciekłe mają znacznie więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych, a mniej tych nasyconych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Najlepszy jest bez wątpienia olej rzepakowy "Najlepszy jest bez wątpienia olej rzepakowy, bo on poza tym, że ma najmniej niekorzystnych kwasów nasyconych, to jeszcze ma dużo omega-3, którego spożywamy w Polsce za mało, bo nie wiedzieć czemu, Polacy nie chcą jeść ryb" - twierdzi ekspert w rozmowie z Newseria Lifestyle.

Zdjęcie W diecie Polaków powinno się znaleźć więcej ryb, które są źródłem kwasów omega-3 / 123RF/PICSEL

Czy zatem powinniśmy unikać oleju palmowego?

Według przeciwników tego tłuszczu spożywanie oleju palmowego nie tylko prowadzi do wzrostu poziomu cholesterolu we krwi, ale również powoduje otyłość, sprzyja rozwojowi cukrzycy i miażdżycy, a także zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Prof. dr hab. Krzysztof Krygier zapewnia jednak, że tłuszcz ten nie jest szkodliwy dla zdrowia, o ile spożywać będziemy go z umiarem.

Oprócz kontrowersji związanych ze szkodliwością oleju palmowego na zdrowie człowieka istnieją również te, związane ze sposobem jego pozyskiwania. Rosnący popyt na olej palmowy i intensyfikacja jego produkcji doprowadziły do powstawania niecertyfikowanych plantacji palmy olejowej.

“Produkcja niecertyfikowanego oleju palmowego doprowadza do wylesień, a co za tym idzie do utraty lasów deszczowych, które są uznawane za najbogatsze pod względem różnorodności biologicznej na świecie" - podaje na swojej stronie fundacja WWF.

Świadomi konsumenci kupując produkty z olejem palmowym, powinni sprawdzać, czy pochodzi on z certyfikowanych plantacji.