Jessica Hurley aktywnie działa na TikToku. To influencerka, która dzieli się z internautami poradami urodowymi oraz makijażowymi. Hurley często publikuje także krótkie filmiki, w których mówi o ciekawostkach związanych z kosmetykami oraz ich produkcją.

TikTokerka niedawno zapytała swoich obserwatorów o to, czy znają znaczenie pewnego symbolu, który pojawia się na produktach do makijażu oraz kosmetykach pielęgnacyjnych bardzo często. Większość fanów Jessicy Hurley nie znała poprawnej odpowiedzi. Influencerka postanowiła wyjaśnić im, o co chodzi.

Niewielki rysunek otwartego słoiczka. Na kosmetykach pojawia się bardzo często

O jaki znak graficzny chodziło TikTokerce? Hurley zapytała fanów o znaczenie symbolu przedstawiającego niewielki słoiczek z otwartym wieczkiem. Na znaku zazwyczaj widnieje cyfra lub liczba, a tuż obok niej litera "M". Co oznacza mała ikonka otwartego opakowania?

Ten symbol fachowo określany jest jako PAO. To skrót od Period After Opening. To międzynarodowe oznaczenie, które wskazuje, zgodnie z tłumaczeniem, na przydatność produktu po otwarciu konkretnego opakowania. Znak ilustruje więc okres przydatności zakupionego kosmetyku, liczony od jego pierwszego użycia.

Jak czytać ten symbol? Jeśli na opakowaniu lub etykiecie produktu widzimy ikonkę przedstawiającą otwarty słoiczek oraz niewielki napis "5M" oznacza to, że bez ryzyka możemy stosować ten produkt tylko pięć miesięcy po otworzeniu opakowania. Po przekroczeniu podanego czasu produkt może między innymi stracić niektóre właściwości, zmienić konsystencję lub wywołać reakcję alergiczną. PAO należy więc bezwzględnie przestrzegać.

- Kiedy produkty są wprowadzane na rynek, przechodzą bardzo rygorystyczne testy. Mają one na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa konsumentów. Ten symbol gwarantuje nam, że konkretną liczbę miesięcy kosmetyki będą bezpieczne po otwarciu wytłumaczyła Jessica Hurley.

