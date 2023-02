Spis treści: 01 Co można podlewać wywarem z cebuli?

Cebula to warzywo wykorzystywane do celów spożywczych i medycznych od tysięcy lat. Właściwości lecznicze cebuli pomagają w łagodzeniu objawów przeziębienia i infekcji. Ponadto warzywo to wykazuje działanie przeciwbakteryjne, antygrzybiczne i przeciwwirusowe.

Wciąż jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że cebula ze względu na zawartą w niej skarbnicę witamin ma imponujące zastosowanie w ogrodnictwie. Przede wszystkim potrafi zwalczać szkodniki i zarodniki grzybów, które często infekują uprawy. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się wywar z cebuli.

Co można podlewać wywarem z cebuli?

Cebula, a także jej skórka oraz łupiny zawierają szereg składników odżywczych, w tym m.in. żelazo, wapń oraz witaminy z grupy B. Ponadto w ich składzie można znaleźć substancje biologiczne czynne, karoten, witaminy z grupy PP oraz kwas nikotynowy, który pozytywnie wpływa na różne cykle rozwoju roślin.

Dzięki temu wywar z cebuli świetnie sprawdzi się do podlewania roślin doniczkowych. Warto go wykorzystać w ten sposób raz w tygodniu, a różnice w wyglądzie kwiatów będą widoczne gołym okiem. Mniej więcej po dwóch tygodniach roślina zacznie wyglądać dużo lepiej - liście staną jędrne i bujne, a na łodygach pojawiają się nowe pąki.

Co można pryskać wywarem z cebuli?

Zdjęcie Bardzo ważną kwestią jest regularność stosowania wywaru z cebuli / 123RF/PICSEL

Wywar z cebuli należy stosować, opryskując nim rośliny zapobiegawczo przed rozwojem chorób grzybowych. Naturalna i ekologiczna mieszanina w walce ze szkodnikami świetnie sprawdza się w przypadku uprawy:

truskawek

pomidorów

ogórków

Bardzo ważną kwestią jest regularność stosowania wywaru z cebuli. Opryski można stosować kilkukrotnie w ciągu miesiąca. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zabieg ten musi być wykonywany w trakcie umiarkowanej pogody. W czasie upałów jest niewskazany ze względu na swoją intensywność, z kolei podczas deszczowych dni istnieje ryzyko, że środek zostanie wypłukany.

Wywar z cebuli na zarazę ziemniaczaną i nie tylko. Na co warto go stosować?

Wywar z cebuli jest sprzymierzeńcem w walce m.in.:

mszycami

przędziorkami

mączlikami szklarniowymi

Ponadto wyciąg z cebuli wzmacnia uprawy. Oprysk z cebuli doskonale nadaje się do walki z roztoczem truskawkowym. Występują one przede wszystkim na dolnej stronie liści krzewów truskawkowych, dlatego podczas wykonywania zabiegu należy zwrócić szczególną uwagę, aby ciecz tam dotarła.

Wywar z cebuli można stosować również przeciwko zarazie ziemniaczanej na pomidorach. To najgroźniejsza choroba tego warzywa, która występuje szczególnie intensywnie w lata chłodne i wilgotne. Najczęściej występującymi objawami zarazy ziemniaczanej są sukcesywnie powiększające się plamy na liściach pomidorów. Początkowo przyjmują barwę szarozieloną, a z czasem stają się brunatne i czarne.

Jak zrobić wywar z cebuli?

Zdjęcie Do przygotowania wywaru z cebuli potrzebne są tylko dwa składniki / 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania wywaru z cebuli jest bardzo prosty. Poradzą sobie z tym zadaniem nawet początkujący ogrodnicy, gdyż do jego wykonania potrzebne są zaledwie dwa składniki: cebula i woda

W pierwszej kolejności 100 g białej cebuli należy posiekać na mniejsze kawałki (wraz z łupinami). Całość zalać 10 litrami wody i gotować na średnim ogniu przez pół godziny. Odstawić do wystygnięcia. Kolejnym krokiem jest przelanie wywaru do butelki z atomizerem.

Jeśli wywaru nie zużyje się od razu, należy przelać płyn do szklanych słoików i umieścić w lodówce. Przechowywany w ten sposób będzie nadawać się do stosowania przez trzy miesiące.