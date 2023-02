Spis treści: 01 Siemię lniane na włosy - efekty

02 Czy siemię lniane pomaga na porost włosów?

03 Jak stosować siemię lniane na włosy?

04 Jak często stosować siemię lniane na włosy?

05 Jak zrobić odżywkę z lnu na włosy?

06 Maseczka z siemienia lnianego na włosy - jak zrobić, jak stosować?

Siemię lniane na włosy - efekty

Siemię lniane cieszy się dobrą sławą w kwestii leczenia wielu problemów zdrowotnych. Często stosuje się je na problemy układu pokarmowego. Jego regularne picie łagodzi stany zapalne i pozwoli pozbyć się nie nadkwasoty, zgagi, ale także zaparć.

Czytaj także: Oczyszcza jelita, wspomaga pracę mózgu i nie tylko. Oto jak działa siemię lniane

Reklama

Używasz systemu Twój e-PIT? Jeden błąd i możesz nie dostać zwrotu podatku. Lepiej zwróć na to uwagę

Jak prać ręczniki, aby były miękkie i puszyste? Wypróbowane sposoby, które stosowały już nasze babcie

Co da się kupić za 2000 zł? Tyle możesz oszczędzić na prądzie

Zmarszczki marionetek to zmora dojrzałych kobiet. Tak skutecznie je spłycisz Jeśli zdecydujemy się nałożyć napar z siemienia na nasze włosy, również możemy spodziewać się pozytywnych efektów. Nasiona lnu zawierają dużą ilość kwasów tłuszczowych. Kwas alfa-linolenowy, który w nim jest, doskonale leczy stany zapalne. Pomoże nam, jeśli borykamy się z problemami skóry głowy. Jednocześnie nawilży włos, nie obciążając go.

Nasiona lnu mają także wiele innych witamin i składników odżywczych. Są źródłem witamin z grupy B oraz witaminy E. Stosowanie ich na skórę głowy wzmocni mieszki włosowe i sprawi, że nowe włosy będą zdrowe i silne. Siemię lniane zawiera także lignany, czyli formę fitoestrogenów. Wspomagają regulację gospodarki hormonalnej. Ich stosowanie może prowadzić do mniejszego wypadania włosów.

Regularne stosowanie siemienia lnianego sprawi, że twoje włosy będą:

gładkie,

zdrowe,

mocne.

Nawilżysz je i poprawisz ich elastyczność. Możesz także liczyć na zdrowszy i szybszy wzrost. Żel z siemienia lnianego najlepiej wpłynie na włosy wysokoporowate oraz kręcone. Przez swoje silnie wygładzające i nawilżające działanie, pozwoli na naturalną i efektywną pielęgnację.

Czytaj także: Takie włosy to zmora wielu kobiet. Pomoże magiczny specyfik za grosze

Czy siemię lniane pomaga na porost włosów?

Używasz systemu Twój e-PIT? Jeden błąd i możesz nie dostać zwrotu podatku. Lepiej zwróć na to uwagę

Jak prać ręczniki, aby były miękkie i puszyste? Wypróbowane sposoby, które stosowały już nasze babcie

Co da się kupić za 2000 zł? Tyle możesz oszczędzić na prądzie Uznaje się, że siemię lniane pomaga na porost włosów. Duża zawartość witaminy E i B sprawia, że włosy rosną zdrowe i w szybszym tempie. Leczenie stanów zapalnych przez siemię lniane może zwalczyć przyczynę ich wypadania i osłabienia. Dodatkowym aspektem, który zachęca do jego użycia, jest wstrzymanie wypadania włosów. Unikniemy niepotrzebnej straty cebulek i polepszymy jakość nowych.

Jak stosować siemię lniane na włosy?

Zdjęcie Nasiona lnu można odcedzić za pomocą prostego sposobu / 123RF/PICSEL

Jeśli chcemy stosować siemię lniane na włosy, musimy wykorzystać jego żelujące właściwości. Wystarczy zalać siemię gorącą wodą i odczekać dłuższą chwilę lub zagotować nasiona w garnku. Pod wpływem gorącej wody, nasiona zaczną wytwarzać żelową substancję. Możemy odcedzić miksturę i zamknąć w słoiczku sam żel. Wiele osób nie przejmuje się nasionami i zostawia je w płynie.

Słoiczek należy trzymać w lodówce, aby żel nie stracił zbyt wielu wartości i nie zepsuł się. Można go przechowywać do 4 dni. "Glutkiem" z siemienia lnianego należy pokryć całe włosy i wmasować go w skórę głowy.

Zaparzone siemię warto także pić. Przyjmowanie go nie tylko pomoże na żołądek, ale także pozwoli na suplementację składników, które polepszają wzrost włosów od środka.

Jak często stosować siemię lniane na włosy?

Warto nakładać taki żel 1-2 razy w tygodniu. Wtedy najszybciej zobaczymy efekty stosowania specyfiku. Jeśli boimy się, że terapia nie przyniesie oczekiwanych efektów i wpłynie negatywnie na skórę głowy, możemy zacząć od stosowania żelu 1-2 razy w miesiącu. Jeśli zauważymy zadowalające skutki, możemy częściej wykonywać zabieg.

Jak zrobić odżywkę z lnu na włosy?

Zdjęcie Siemię lniane idealnie sprawdzi się jako składnik odżywki na włosy / 123RF/PICSEL

Najprostsza forma odżywki to po prostu żel lniany, do którego przygotowania będą potrzebne jedynie nasiona lnu i woda. Na 2 szklanki wody, dodajemy 4 łyżki siemienia. Miksturę gotujemy na wolnym ogniu, aż płyn zacznie gęstnieć.

Jeśli nasze włosy są trudne w pielęgnacji, glutek to może być zbyt mało, aby je odżywić. W takim przypadku warto przygotować prostą maskę z dodatkiem naturalnych składników.

Do glutka wystarczy dodać dwie łyżki oleju dostosowanego do naszego rodzaju włosów. Dla osób o włosach wysokoporowatych sprawdzi się olej z pestek winogron, olej konopny czy olej słonecznikowy. Te o nisko i średnioporowatych włosach mogą użyć oliwy z oliwek, oleju kokosowego lub arganowego.

Zobacz także: Czerwony manicure z brokatem. Ciekawe urozmaicenie ponadczasowej klasyki

Maseczka z siemienia lnianego na włosy - jak zrobić, jak stosować?

Zależnie od tego, ile czasu chcemy poświęcić na zabieg, możemy wykonać go w różny sposób. Najprościej jest nałożyć żel na suche włosy, schować je w foliowy czepek i zawinąć w turban. Ciepło pozwoli na lepsze wchłonięcie się składników odżywczych. Zabieg powinien trwać minimum 30 minut. Po tym czasie można zmyć maskę za pomocą szamponu. Nie zapominajmy o użyciu na końcu odżywki do włosów.

Jeśli mamy więcej czasu, zabieg możemy połączyć z olejowaniem i masażem skóry głowy. Maskę przygotowaną z żelu z dodatkiem olejku wystarczy nałożyć na włosy i poświęcić chwilę na dokładne wmasowanie mikstury w skórę głowy. Pozwoli to na lepsze wchłonięcie się witamin i pobudzi cebulki do wzrostu. Następnie wystarczy zawinąć włosy w czepek i ręcznik. Maskę trzymamy minimum 30 minut.

***

Zobacz także:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Domowa odżywka, która ratuje zniszczone włosy! Interia DIY