O tym, że dokładnie wyprasowane zasłony wzbogacają estetycznie pomieszczenia domu, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy tkanina nie prezentuje się tak dobrze, jak na zdjęciu w katalogu czy na opakowaniu. Cały sekret tkwi w odpowiedniej technice zawieszania zasłon. Co zatem należy zrobić?

Jak wieszać zasłony przy pomocy rolek z papieru toaletowego?

Choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać dziwne, to jednak zapewniamy, że działa. Jeśli chcesz, by twoje zasłony wyglądały nienagannie, olśniewająco i robiły wrażenie na twoich gościach, wypróbuj metodę wieszania zasłon przy pomocy rolek po papierze toaletowym.

Zdjęcie Rolki po papierze toaletowym doskonale sprawdzą się podczas wieszania zasłon / 123RF/PICSEL

Na instagramowym kanale @doktor_mop pojawił się krótki film instruktażowy, dzięki któremu - jak twierdzi jego autorka - zasłony będą wyglądać jak z luksusowego hotelu. Co zatem należy zrobić?

Podczas przewlekania tkaniny na karnisz, umieść również rolki po papierze toaletowym. Dzięki temu trikowi zasłona będzie się idealnie układać na górze.