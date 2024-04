Co podarować dziecku na komunię?

Do klasycznych prezentów dla dziecka na pierwszą komunię należą m.in. różnego rodzaju dewocjonalia, biżuteria, rower, hulajnoga elektryczna, kamera, smartfon, komputer, konsola do gier, smartwatch itd.

Niektórzy, zamiast takich prezentów, decydują się na kupno dziecku wycieczki, opłacenie kursy lub zakup biletu do wymarzonego parku rozrywki . Rzecz jasna, bardzo często wręczana jest także gotówka.

Od niedawna jednym z częściej wybieranych rodzajów upominku dla dziecka na uroczystość pierwszej komunii , jest zakładanie konta oszczędnościowego i regularne zasilanie go odpowiednią kwotą . Zazwyczaj takie konto prowadzone jest przez rodziców chrzestnych dziecka do momentu, aż ukończy ono 18 lat.

Decydując się na taki prezent, należy mieć świadomość, że jest on związany z dużym wydatkiem rozłożonym w czasie. Jeśli zapewniamy dziecko, że co miesiąc będziemy zasilać konto np. kwotą 100 zł, wypadałoby się wywiązać z takiej obietnicy. Problem pojawia się w momencie, gdy sami mamy problemy finansowe.

Ponadto, co istotne - dziecko, które przystępuje do pierwszej komunii, ma ok. 9 lat, a więc jest niepełnoletnie. Założenie konta oszczędnościowego dziecku, a następnie zarządzanie nim, jest możliwe wyłącznie przez rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów.