Pierwsze wrażenie czy głębsza analiza? Rzut okiem na całość czy spokojne przesuwanie wzrokiem po szczegółach obrazka? Nie ma to większego znaczenia, chodzi wyłącznie o to, by odpowiedzieć na pytanie: ile osób widzisz na tym obrazku.

Ile postaci ukrytych jest na obrazku? Wyniki:

Jeśli znalazłeś od 1 do 3 postaci, jesteś marzycielem. Głowę nosisz raczej wysoko w chmurach i trudno ci spojrzeć niżej. Ufasz ludziom, we wszystkich widzisz dobre intencje i nawet w najtrudniejszych, najmroczniejszych chwilach w życiu jesteś w stanie dostrzec światełko w tunelu. Jesteś delikatną osobą, którą dość łatwo dotknąć nieodpowiednim zachowaniem czy słowami.

Jeśli znalazłeś 4 do 5 postaci, jesteś osobą wybredną. Masz wysokie wymagania - przy czym wymagasz i od innych, i od siebie. I dzieje się na każdym polu - w pracy i w życiu prywatnym. Jesteś kimś, na kogo sukces pracuje sztab ludzi.

Jeśli znalazłeś 6 postaci, jesteś człowiekiem skrupulatnym, podchodzącym poważnie do każdej czynności. Jesteś poważną osobą, która śmieje się tylko od czasu do czasu. Wszędzie wietrzysz problem, nie potrafisz odpoczywać. To przez ten charakter tak trudno znaleźć ci przyjaciół czy utrzymać związek.



Badający reakcje ludzi na ten test twierdzą, że niewielu znajduje wszystkie - jest ich sześć. Średni wynik to między 3 a 5.

Źródło: mindsjournal, brightside